„Tentokrát se nám vrátilo to štěstí, které nám chybělo v Chuderově. Tam jsme byli ve druhém poločase lepším týmem, tentokrát byly lepší Malšovice, ale my měli více toho štěstíčka,“ uznal sportovně trenér Lukavce Jan Šenfeldr.

„Nás docela trápí marodka, takže jsme hráli bez sedmi hráčů ze základu, proti týmu, který loni patřil mezi elitu I. B třídu jsou to zlaté tři body,“ neskrýval upřímnou radost.

„Herně jsme ale příliš nepřesvědčili. Bylo to hodně bojovné, fotbalové krásy tam příliš nebylo, to nám moc nesedí. Pro naše diváky to tedy asi nebylo příliš koukatelné, ale snad je potěšil aspoň výsledek,“ usmíval se. „Teď nás čekají Bohušovice, ty jsou naopak hodně fotbalové, nám se vrací několik hráčů, takže na tuto konfrontaci se těšíme,“ dodal lukavecký lodivod.