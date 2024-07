Do nové sezony jde tým, který povede třetím rokem zraněný hráč Jan Šenfeldr, s pokorou. Ale také zajímavými změnami. „Co se týče kádru, tak ho máme širší. Ale zase nám odešel Arpád Gebur, náš nejlepší střelec. Uvidíme, jak si to sedne,“ přiznal v rozhovoru pro Deník 31letý Šenfeldr.

Honzo, jak zpětně hodnotíte minulou sezonu a sedmé místo?

Když si to vezmu, tak to mohlo být lepší. Začátek sezony byl z naší strany super, jako nováček jsme si vedli velmi dobře. Postupně se nám ale zranila hromada lidí, v zimě bylo složité, někoho přivést. Tu jarní část jsme svým způsobem dobojovali. S těžšími soupeři jsme paradoxně drželi krok, proti slabším jsme ale dostali bídu. V posledním zápase jsme prohráli 0:7, ale to jsme měli doslova „céčkovou“ sestavu. Skoro jsme to kontumovali. Když to sečtu, tak to sedmé místo není špatné. Ale myslím si, že jsme měli na lepší příčky.

Jak na vás vůbec zapůsobila I.B třída? Řada týmů měla hodně divoké skóre, vy jste byli při poměru branek 65:69 výjimkou.

U nás to bylo asi o tom, že jsme měli jediného střelce. Arpád Gebur dal 28 branek, ostatní už se mu nepřiblížili. Neměli jsme Dvořáka, který dal za Žitenice snad 60 gólů. Naše hra prostě byla taková, že v našich zápasech moc branek nepadalo.

Už jste začali s letní přípravou?

Skočili jsme do toho ve čtvrtek 18. července. Letní příprava je krátká. Jarní část skončila 15. června, je malý prostor na dovolené.

Máte domluvené nějaké přátelské zápasy?

Zatím máme jenom jeden, první srpnový víkend hrajeme v Duchcově. Ještě se snažíme domluvit přátelák na sobotu 27. července.

Co hráčský kádr? Byly tam nějaké pohyby?

Začneme odchody. Opustil nás právě kanonýr Arpád Gebur. Společně s bratrem Kevinem odešli do Malých Žernosek. Kluci to avizovali už v zimě. Roman Bereš odešel zpátky do Býčkovic. Nejspíše bude končit Michal Henzl, který má dlouhodobé zdravotní problémy.

A příchody?

Ve volném přestupním termínu jsme získali Honzu Bláhu z Trmic. Je to hodně šikovný fotbalista. Měl by nahradit Kervina Gebura. Z hostování z farmy se vrací Dominik Slabý. Z Křešic by měl přijít Alexander Piatek, který sebou přivedl další čtyři hráče z Ukrajiny. Už jsem slyšel názory, že to nepřinese dobrotu. Ještě budeme mít další navrátilce z hostování, navíc budeme zkoušet ještě další dva kluky. Vypadá to, že kádr bude o hodně širší.

Jsou všichni hráči zdravotně v pořádku?

V zimní přípravě se zranil Pavel Fiala, kterému nevyšla operace kolene. Jde na ní až v září, uvidíme, jestli bude připravený na jarní část. Já jsem si v březnu přetrhl achilovku. Už jsem začal trénovat. Necítím se na to, abych končil. Na druhou stranu, pokud bych už neměl na hřišti co nabídnout, nepůjdu tam. Roman Štepán, krajní obránce, má také problémy s kolenem. Na druhou stranu se po zranění vrátil Dominik Štraub. Věřím, že tu smůlu, která na potkala na začátku jarní části, jsme si vybrali.

Jaké cíle si dáváte do nové sezony I.B třídy?

Předně chci říct, že to bude těžší. Silné bude Litoměřicko B nebo také Mojžíř, který spadl z I.A třídy. Chtěli bychom hrát stejný fotbal, jako na podzim. Rád bych, aby se nás bály nejlepší týmy soutěže. Rádi bychom skončili v horní polovině tabulky, postupové ambice nemáme. Na to jsme ještě malým klubem (smích). Pro nás je I.B třída optimální soutěž.

Vy jste zmínil, že už trénujete přes dva roky. Jak to zvládáte?

Tu trenérskou část jedu sám, klukům jsem si stěžoval. Hodně lidí si neuvědomí, kolik času to spolkne. Pomoc by se mi hodila, jenže kluci nemají čas. Mají rodiny a ta má přednost. Já rodinu nemám, fotbal je pro mě stále číslo jedna. Máme tady na vesnici jednoho trenéra, který vede mládež v Litoměřicku. Snažím se ho zlomit, aby šel trénovat k nám. Původně jsem to převzal na půl roku a teď už z toho je dva a půl roku. Nechci končit s aktivní kariérou.

Vypadá to, že chcete říct něco na závěr, je to tak?

V minulé sezoně se tradovalo, že fotbal v Lukavci umírá. To není pravda. Všichni děláme to, aby tady fotbal byl. Mám v hlavě jistý projekt, který přednesu výboru. Přemýšlel jsem o založení B týmu. Plánem je spolupracovat s jistým týmem z okresní soutěže. Hlavně chceme založit přípravku. Brzy nás čeká fotbalový kemp, kde je vždy dost dětí. Budoucnost fotbalu je ve financích a mládeži. Finance máme, mládež nám chybí.