Romane, jak hodnotíte uplynulou sezonu?

Po sestupu z krajského přeboru jde samozřejmě o neúspěšnou sezonu. Čekali jsme, že budeme hrát výš. Stále procházím velkou obměnou kádru. Tým se po pádu z kraje hodně změnil. Je vidět, že to chce trpělivost a prostě více času. Myslel jsem si, že to zvládneme už v zimě, ale opak byl pravdou. Jedeme ale dál, je potřeba dál pracovat a zůstat nohama na zemi.

Můžete prozradit, zda se nějak změnil váš hráčský kádr?

Čekáme hlavně na to, až se uzdravím marodi. Dominik Lenrt odešel do Libotenic, Martin Suchý měl namířeno do Chuderova, ale nakonec by měl skončit v Pokraticích. O žádném dalším hráči, který by měl odejít, nevím.

A co posily? Už jste někoho ulovili?

Můžu prozradit dvě jména. Z Brné přišel Lukáš Páv, z Proboštova pak Marek Šváb. Pak tu máme ještě jednoho hráče, ale nebudu konkrétní, jelikož to není dotažené.

Kdy vám začne letní příprava?

Začneme 12. července, to je poměrně brzo. Budeme trénovat třikrát v týdnu, v plánu máme šest přátelských zápasů, možná si tam dáme zápas uprostřed týdne.

Šest přátelských zápasů je poměrně hodně…

Souvisí to s obměnou kádru, měl by být široký. Chceme, aby naši mladí kluci byli v přípravě zápasově vytížení. Budeme hrát pátky, aby byly volné víkendy.

V další sezoně na vás čeká několik nových týmů. Bude I.A třída hodně jiná?

Bude to zvláštní, do poslední chvíle se řešily postupy a sestupy. Těžko hodnotit, jak budou vypadat nové týmy. Já se chci koukat hlavně na nás. Potřebujeme doplnit a ustálit kádr.

Díky postupu Bohušovic bude mít okres Litoměřice v I.A třídě pět zástupců. To je dobrá zpráva, viďte?

Určitě. Okresní derby mají úplně jiný náboj a diváckou kulisu. Jsem za to rád.

Vy budete dále trénovat společně a Antonínem Marčaníkem?

Zatím zůstáváme (smích). Muselo by se stát něco uvnitř klubu, rozšiřujeme další kategorie a může dojít k rošádám. Ale jelikož jsem ve vedení klubu, tak bych asi o trenérské změně měl něco vědět (smích).

Jaké tedy budou cíle Lovosic v další sezoně?

Chtěli bychom hrát nahoře, ale uvidíme, jak to bude v půlce sezony. Útok na postup nebudeme vyhlašovat, zatím na to nejsme úplně připraveni. Krajský přebor by Lovosicím slušel. Zázemí na to máme, je potřeba mít určitou hráčskou kvalitu a být silní ekonomicky.