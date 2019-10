Ve zcela odlišných pozicích se nacházejí v krajském přeboru fotbalistů Lovosice a Litoměřicko. Zatímco druhý jmenovaný celek šlape jako hodinky a v 8. kole zvládl i penaltový maraton s Modrou (11:10), díky čemuž si za výhru 2:1 v rozstřelu připsal další dva body, na Lovosicích leží deka.

Lovosice (v modrém) - Žatec (v zeleném), KP, trenér Lovosic Roman Podrazil | Foto: Deník / Jan Pechánek

„Už je to hodně i o hlavách,“ připustil trenér Roman Podrazil, který stále nemůže nastartovat loni spolehlivě fungující stroj. Lovosičtí vedli proti Srbicím po brance Kluga, jenže soupeř do poločasu srovnal díky Martykánovi, po změně stran duel otočil a odvezl si výhru 4:1. „První poločas jsme ještě jakž takž odehráli podle našich představ. Totálně jsme ale nezvládli druhou půlku. Úplně jsme odešli, a to i morálně. Gól na 1:1 jsme si dali prakticky sami, po druhém gólu soupeře to bylo hodně i o hlavě,“ pokrčil bezmocně rameny.