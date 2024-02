Stabilizace pro další sezóny. Jasný cíl, který si vytyčili v Lovosicích, ačkoliv se duu Roman Podrazil – Antonín Marčaník povedlo přivést tuto zimu zajímavé posily.

Fotbalisté Lovosic ilustrační | Foto: Jakub Križák

„Hlásíme velké změny. Tým prochází hráčskou obměnou, ale s příchody jsme nadmíru spokojení. Povedlo se nám udělat téměř všechny hráče, které jsme měli vytipované,“ uvedl Roman Podrazil, který se o trenérskou lavičku dělí s Antonínem Marčaníkem.

„Výsledky i herní projev v přípravě byly velmi dobré, ale uvidíme, jak to půjde v mistrovských zápasech. Myslím, že se ukazuje, že jsme zvolili dobrou cestu. Cílem je stabilizovat současný výběr tak, aby si co nejlépe sedl do další sezóny. Chceme hlavně přilákat lidi zpátky na fotbal, pak uvidíme, co bude dál. Postup? Nehrneme se do něj.“

POKRATICE PŘIŠLI O HRDÉHO

Prozatím třetí tým I. A třídy z předměstí Litoměřic prožil báječný podzim. Dvacet devět bodů z 15 zápasů není vůbec špatným počinem, podle zdrojů Deníku ovšem přijdou Pokratice o jednu ze svých opor v podobě Radka Hrdého. Osmadvacetiletý univerzál, který byl na testech ve třetiligových Benátkách nad Jizerou, by měl nakonec skončit za hranicemi České republiky, ačkoliv tato informace zatím není definitivně potvrzená.

Tým kolem trenéra Miloslava Macela má i přesto dobře našlápnuto k vynikajícímu umístění. Jeho ambice ovšem zůstávají i přes vynikající zázemí záhadou. Nezbývá proto než konstatovat, že nejlepším střelcem po podzimní části je Dominik Kruncl, jenž si stihl připsat 12 branek, tedy dvojnásobek toho, co jeho nejbližší týmový kolega.