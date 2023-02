Co je důvodem? V posledních sezónách jsme vždycky měli víc bodů, než máme nyní. Podepsala se na tom už špatná letní příprava, tím myslím zejména personální stránku, kdy docházka nebyla taková, jakou bychom si představovali. Projevilo se to hned na startu soutěže. Dále jsme ztratili body na hřištích soupeřů, které jsme zkrátka měli přehrát, ale nepodařilo se nám zlomit jejich obranný blok. Kdybychom měli o takových deset bodů víc, hodnotilo by se to určitě lépe.

Takže jsou to je jedna z věcí, na níž teď pracujete?

Určitě se chceme v této činnosti zlepšit, jelikož zhruba tři čtvrtiny soupeřů proti nám vytrvale brání. Musíme naší převahu přetavovat v bodové zisky.

V přípravě ale máte na úvod těžké soupeře, to s tím úplně nekoresponduje…

Ano, je to trochu jiné, ale je to zase o větší intenzitě. Tu musíme přidat nejprve v tréninku a věřím, že pak se to přenese i do hry a bude to pro nás přínosné.

Odchod Hruštince je jediné, ale za to dost citelné oslabení, lituje Šmidrkal

Jsou nějaké změny v kádru?

Krom návratu Richarda Hájka, který byl půl roku v Úštěku, nejsou příchody zatím žádné. Máme ale hodně mladý tým, takže spíš registrujeme zájem o naše hráče. Někdy je to i z vyšších soutěží, takže některé bude opravdu těžké udržet.

V plánu je prý i soustředění…

Ano, od středy 25. ledna do neděle nabíráme kondici v Heřmanicích. Přípravu jsme odstartovali už 11. ledna, po soustředění pak už půjde spíše o rychlost a herní věci. Není to ale tak, že bychom běhali někde po lese, i když ani to občas neuškodí. Máme i tři GPS vesty, takže si kluky občas otestujeme, ale jinak využíváme hlavně hřiště, máme umělku v Brozanech. Mladí kluci jsou naběhaní, chybí jim spíš zkušenost, a na to často doplácíme. Nikdo nás na podzim vyloženě nepřehrál, ale chyběl hráč jako třeba David Šraga, který by vyrovnaná utkání zlomil.