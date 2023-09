„Po výhře nad Srbicemi se nám zvedlo sebevědomí a chtěli jsme uspět i v Litoměřicích. Navíc jsme chtěli soupeři vrátit dva příděly z loňské sezóny,“ načal hodnocení trenér hostů Jan Deutsch.

„Rychle jsme se ujali vedení, v tu chvíli jsem věřil v dobrý výsledek. Pak to ale vypadalo spíše na ten příděl, naštěstí nemohoucnost soupeře a dobrý výkon našeho brankáře nás držely v naději na první variantu. Druhý poločas byl z naší strany výrazně lepší, jen škoda, že jsme z obrovského množství šancí nakonec nevytěžili víc. Celkově si myslím, že je remíza spravedlivá a jsme samozřejmě rádi i za ten bod navíc," dodal.

Podobně to viděl také Štefan Knapík. „Znovu se opakovala naše bolest, kterou je neproměňování i těch největších šancí. My jsme měli v první půli využít několik opravdu loženek a mít zápas pod kontrolou. To se ale nestalo, po změně stran jsme místo navyšování tempa úplně vypadli z role a soupeř hrozil z brejků, ze kterých mohl sám rozhodnout. Ve výsledku jsem tedy rád, že se nám povedlo v závěru alespoň srovnat," líčil litoměřický lodivod.

„Penalty jsou klasicky loterie, a také naše druhá bolest, ale tentokrát se rozhodlo až tuším v sedmé sérii, takže tady jsme se alespoň o kousek posunuli," dodal hořce ke ztrátě bonusového bodu.