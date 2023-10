„Do druhé půle jsme vstoupili lépe, vypracovali si velké množství šancí a po gólu na 3:2 už jsme přebrali otěže. Dle mého soudu jsme si výhru za druhý poločas zasloužili, ale nebylo to lehké utkání. Soupeř byl kvalitní, kompaktní, mají mladé a běhavé mužstvo, které o sobě ví, za mě by měli být v elitní čtyřce a ne tam, kde jsou,“ složil poklonu hostům.

Zlomový moment viděl, stejně jako litoměřický kouč Štefan Knapík, gól do šatny na 2:2, když krátce předtím mělo Litoměřicko velkou šanci odskočit na 3:1.

„Pochvala se hezky poslouchá, ale je to jako celý podzim. Hrajeme dobře, jenže nedokážeme zúročit naši převahu. První půle nám sedla, na soupeře jsme se připravovali, věděli jsme, co chceme hrát a dodržovali to. Po pauze už jsme nebyli tak zodpovědní dozadu a soupeř nás trestal. Jakmile se dostal do vedení, bylo vidět, že se uvolnil, spadla z něj nervozita a pak už potvrdil svou kvalitu,“ líčil.

„Je to škoda, protože jsme klidně mohli bodovat, ale proti takovému soupeři, jako je Brná, zkrátka musíte využít šance, které vám nabídne," dodal zklamaně.