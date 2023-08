Litoměřicko v přípravě i tak odehrálo pěkné zápasy, jeho kormidelník je spokojený. „Měli jsme kvalitní soupeře, hráli jsme se Štětím, béčkem Viktorky Žižkov nebo s Meteorem Praha."

Do kádru přišli tři velmi kvalitní hráči, kteří by měli jeho úroveň pozvednout. „Posílili jsme zejména ofenzivní část. Z Brozan přišel Petr Výborný, ze Štětí Muamer Mešič a Jiří Vacek. Jsou to hotoví hráči, pro tým budou důležití," ví Knapík.

Na jaře mu chyběla v sestavě větší zkušenost, to by se nyní mělo změnit. „My chceme hrát hlavně s mladými, vychovávat si je. Ale na krajský přebor je ta zkušenost důležitá. Kluci, kteří přišli, už mají něco za sebou, i když jsou v dobrém fotbalovém věku. Věříme jim."

Litoměřicko přišlo o derby s Lovosicemi, které sestoupily, což Knapíka mrzí. „Je to škoda, s nimi to bylo vždy derby. Ale budou tam jiné zajímavé zápasy. Už na ten první s béčkem Mostu se těším, hraje vždy kvalitní fotbal."

A jaký fotbal chce hrát Štefan Knapík? „V našem případě to je tak, že jsme v sedmdesáti procentech zápasů krajského přeboru silnější na balonu, dobýváme zavřenou obranu. Jenže musíme čelit rychlým brejkům, bylo tomu tak i teď v Proboštově. Teď ale máme vhodné typy hráčů, kteří si to dají do nohy. Je tam i kreativita. Byl bych rád, kdyby se nám dařilo rychlé přepínání, presink, represink. A jít rychle do zakončení."