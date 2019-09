Domácí začali náporem, dokonce vstřelili první gól, ovšem sudí Kuriljak ho kvůli faulu na brankáře Mikoláše neuznal. O chvíli později byl faulován domácí Klinec a už to vypadalo, že Žatec bude kopat penaltu, jenže kanonýr Slavoje sportovně přiznal, že se o faul nejednalo.

Ve 25. minutě naopak využili hosté jednu z mála šancí, maximální produktivitu potvrdili Litoměřičtí čtvrt hodiny před koncem, kdy přidal pojistku na 2:0 Matěj Marič.

DVOUGOLOVÝ MARČANÍK SPASIL LOVOSICE

Čekání na první body je u konce! Fotbalisté Lovosic v 5. kole krajského přeboru konečně zlomili černou sérii a v Horním Jiřetíně vyhráli 2:1. Výraznou měrou se o to přičinil Antonín Marčaník, který dal oba lovosické góly. Poprvé se trefil už v 5. minutě, domácím se ale povedlo půl hodiny na to srovnat. Marčaník si ale branku hned v úvodu zopakoval i ve druhé půli, kdy neuběhlo od zahájení ani 60 sekund, a stav už se pak do konce zápasu nezměnil.

"Hlavním rozdílem byl návrat Marčaníka," velebil hlavní hvězdu zápasu kouč Roman Podrazil. "Mrzí mě nedisciplinovanost Suchého, který dostal hloupou červenou kartu, jsem zároveň rád, že zranění Kluga není vážnější. Domácí Svoboda by zasloužil za úmyslný zákrok s cílem zranit protihráče trest na půl roku. Tohle na hřiště opravdu nepatří," rozohnil se nad momenty ze 45. minuty, kdy nejprve domácí útočník ostře zajel do Kluga, za což byl ihned vyloučen, jenže svého protihráče bránil příliš agresivně Suchý, jenž musel také pod sprchy.

Lovosice tak poskočily na 14. příčku, Horní Jiřetín zůstává bez bodu.

Fotbal, krajský přebor, 5. kolo:

FK Slavoj Žatec – FK Litoměřicko 0:2 (0:1).

Branky: 25. Frank, 74. Marič.

Rozhodčí: Kuriljak – Rouček, Davignon, ŽK: 1:1. Diváci: 100.

FK Litoměřicko: V. Mikoláš – Dura, Hruška, Hnát, Novotný – Šraga, Marič, Rapavý, Hranička (83. Skála) – Frank (65. J. Mikoláš), Flégl.



Horní Jiřetín - Lovosice 1:2 (1:1)

Branky: 35. Banovič - 5. a 46. Marčaník

Rozhodčí: Menšík. ŽK: 2:1. ČK: 1:1 (45. Svoboda - 45. Suchý)

Lovosice: Němec, Suchý, Zimák, Walter, Lenert, Espinosa, Baborák (90. Neruda), Záruba, Hušek, Klug (45. Zdvořák), Marčaník