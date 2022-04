Jak jste se stal předsedou Litoměřicka? Jednoduše mě oslovili mí kamarádi, bývalí spoluhráči, se kterými jsem hrál tady v Litoměřicích za mládežnické kategorie. V té době už se vědělo, že projekt ČFL bude končit, že lidi budou odcházet, že po nich zůstane velká hráčská díra a finanční problémy. Dohodli jsme se, že by byla škoda, aby klub zanikl, respektive šel do insolvence. Udělala se valná hromada a tam mě zvolili. Snažím se to dávat společně s vedením klubu nějak dohromady a postupně klub posouvat výš.

V jakém stavu jste klub přebíral?

Kompletní A mužstvo bylo převedeno do jiného oddílu. Řešili jsme, jakou soutěž vůbec přihlásit. Neměli jsme hráče, takže jsme museli začít oslovovat nové, především známé a kamarády. Museli jsme dát dohromady alespoň dvanáct až patnáct kluků, to byla jedna z podmínek pro přihlášení nějaké soutěže. Nakonec jsme se rozhodli pro krajský přebor, měli jsme na výběr, jestli zůstat v České fotbalové lize a nebo hrát divizi. Tohle bylo ve zkratce to, co se týká sportovní stánky. Trenéři nám naštěstí zůstali skoro všichni, což bylo fajn. Co se týká stránky finanční, to byla katastrofa.

Jaké budou další vaše plány a kroky?

V současné době to vedu s Petrem Smržem a Mírou Novotným. Naším hlavním cílem je, abychom vychovávali mladé fotbalisty. Pracujeme na tom, abychom tady měli nejlepší trenéry. Chci, aby ti kluci zůstávali u sportu všeobecně, a byli pak použitelní i do života.

Není krajský přebor pro okresní město Litoměřice málo?

Ano, jsme velký okres, bylo by fajn, kdyby se tu hrála třeba divize. Nicméně si nemyslím, že by tu byly k tomu vytvořené podmínky.

Jak to myslíte?

Okresnímu městu Litoměřice chybí základní věci, jako je umělá tráva a multifunkční hala. Proto by i divize byla pro nás obtížná. V zimě bychom museli hrát nejspíš v Brozanech a nebo v Lovosicích. Nejdříve by tedy bylo potřeba tu vytvořit odpovídající podmínky, aby ti kluci, kteří by tu hráli, měli nějaké uspokojivé zázemí. Máme tu stadion, který už je staršího data, zasloužil by si rekonstrukci. Stejně tak travnatá plocha. Ještě si pronajímáme hřiště v Mlékojedech, tam nám hraje naše béčko a dorost. Je před námi pořád hodně práce.

Například?

Dokupujeme věci, které jsou pro fotbal úplně základní, třeba kužely a tréninkové pomůcky. Za to musím poděkovat městu. Moc bych si přál umělou trávu a nebo víceúčelovou halu, ale tu z našich peněz bohužel nejsme schopní postavit. Tam je potřeba se v budoucnu dohodnout s městem. Myslím, že by třeba umělka nepomohla jenom nám, ale i Pokraticím a ostatním oddílům.

Za dobu, co jste v klubu, působili u A týmu dva trenéři František Király a Štefan Knapík, ten je u týmu dodnes…

Musím poděkovat především Frantovi, že do toho s námi šel, nicméně tým se začal doplňovat, tak bylo potřeba udělat změnu, proto jsme angažovali Štefana.

Nemáte problém udržet Davida Šragu? Není to přeci jen nadstandardní hráč pro krajský přebor?

Zatím ne a doufám, že ještě chvíli nebude. Jsem rád, že se mu u nás líbí. David byl úplně první člověk, kterého jsem kontaktoval. On mi řekl, že je mu jedno, kdo tu bude hrát a co se bude hrát, zkrátka, že do toho půjde.

Neuvažovali jste třeba o angažování nejlepšího střelce I. B třídyAntonína Marčaníka mladšího z Pokratic?

To není úplně otázka na mě, ale spíš na trenéra. Štefan si hráče vytipovává, úplně nevím, do jaké míry by mu zapadal do jeho stylu hry.

Jaká je rivalita mezi dvěma litoměřickými kluby, tedy vámi a Pokraticemi?

Já to úplně nevnímám, samozřejmě, když se hraje pohár, je to místní derby. Občas se popichujeme, to je normální. Máme ty vztahy korektně nastavené.

