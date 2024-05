Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Jeho celek se drží v horní polovině tabulky, na jaře prohrál třikrát. Zajímavostí je, že to bylo s první trojkou soutěže – Brnou, Ústím nad Labem B a Neštěmicemi. „Jarní část hodnotím zatím kladně, získáváme body doma, kde jsme prohráli právě jenom s Brnou. Problémy máme ale venku,“ přiznal.

Cíle klubu do další části sezony se vlastně krajského přeboru netýkají. „Cílem je, aby naše rezerva postoupila do I.B třídy. Takže za ní chodí hrát kluci, co jsou na lavičce. A dokonce třeba dva, tři ze základní sestavy. Navíc jsme se dostali do finále krajského pohár. A chceme ho vyhrát,“ usmál se.

Statečný výkon na body proti skvělému Kladnu nestačil. Rozhodla střídání

Také Knapík vstřebal víkendovou zprávu o problémech Brné. Lídr krajského přeboru nenastoupil k derby proti Neštěmicím a prohrál kontumačně. Mluví se také o tom, že soutěž nemusí dohrát. „Koukám na to z dálky, je to čistě můj osobní názor. Nemusí být pravdivý. Pravdou je, že kdyby to nedohráli, tak je to špatně. Je možné, že hráči tam byl nějak hodnoceni. Vypadá to, že klub už jim to nesplácel a takhle to dopadlo,“ pokrčil rameny.

Po sezoně se tak klidně může stát, že by Litoměřicko mohlo dostat nabídku na postup do divize. Ta může přiletět, v případě odmítnutí, pro první čtyři týmy. „Bylo by to zajímavější v tom, kdyby to Brná nedohrála a odečítaly by se body. Byli bychom čelu tabulky mnohem blíž. Pro nás ale divize není tenhle rok cílem, i když já říkám, že je lepší to zkusit a zamakat. Stále ale máme svoje problémy, po tom pádu ze třetí ligy se z toho celý klub stále dostává. Navíc si myslím, že zájem o divizi by mělo jak Ústí B, tak Neštěmice,“ dodal Štefan Knapík.

Mohlo by vás zajímat: Velké Žernoseky jsou tak trošku unikát. Ambice? Aby hráli mladí