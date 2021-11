V áčku zůstávají lídrem Pokratice, které i se zdecimovanou sestavou urvaly nejtěsnější možnou výhru v Unčíně. „Nechci se nijak vymlouvat, ale tentokrát nám chybělo opravdu dost hráčů. Odjížděli jsme hodně zbití, o to víc si cením toho, že jsme domácí nepustili do žádné gólové šance,“ pochvaloval si kouč Pokratic Antonín Marčaník vítězství 1:0 . To zařídil už ve 4. minutě z penalty jeho syn Antonín Marčaník mladší. „Pak jsme měli ještě nějaké další šance, které jsme ale nedali, člověk se pak až do konce strachuje, aby tam nespadl nějaký hloupý gól,“ přiznal, že po závěrečném hvizdu mu spadl kámen ze srdce.

Zisk tří bodů je o to cennější, že zvítězili i pronásledovatelé z Junioru Děčín, respektive z Dobkovic. „Přežili jsme začátek, kdy domácí trefili dvakrát břevno. Pak nás dostal do vedení Vicany, od té doby jsme byli aktivnější. Po změně stran se hrálo jenom na domácí branku. Byli jsme trpěliví a naše vítězství pojistili v závěru. Byl to zodpovědný výkon a takticky dobře zvládnutý zápas,“ radoval se z výhry 3:0 v Chabařovicích vedoucí Junioru Miroslav Tyl.

„Přišlo hodně diváků a utkání se jim muselo líbit. Bylo to nahoru dolů, pro nás trenéry už to bylo horší. V závěru nám pomohl střídající Patrik Bucek, který zařídil poslední tři góly. Máme ale hodně zraněných, už vyhlížíme konec podzimu,“ řekl po vítězství 6:3 nad Heřmanovem trenér Dobkovic Zdeněk Štol.

Naopak nečekaný výbuch zažil Chlumec, který padl 1:2 na půdě posledního Unionu Děčín. „Při vší úctě, spíš než že nás porazil soupeř jsme si zápas prohráli sami. Union měl jednu pořádnou střelu na bránu, dal ale dva góly. Celý zápas jsme odehráli špatně, nepovedl se nám,“ soukal ze sebe kouč Chlumce Roman Veselý. „Zatím jsme měli vynikající podzim, tohle na to vrhá trochu stín, je to pro nás taková ťafka,“ dodal.

To na děčínské straně panovala pochopitelně radost. „Je to pro nás velká vzpruha. Vrátili se nám někteří hráči, měl jsem jich k dispozici sedmnáct. Předvedli jsme bojovný výkon. Tři body proti Chlumci jsou dobré, snad do konce podzimu ještě nějaký ten bod vybojujeme,“ vyjádřil se trenér vítězů Pavel Horáček.

LÍDR SI ZASTŘÍLEL

Ve skupině B vede nadále Nové Sedlo, které si v souboji s posledním Krásným Dvorem pohrálo jako kočka s myší. Úvodní tři branky dal Pavel Melichar, kterému stačilo v první půli na hattrick 34 minut. „Hodně nám to usnadnil soupeř, až mi jich bylo líto. Jsou poslední, mají jeden bod a těch výprasků už dostali dost. My jsme spokojeni, navnadili jsme se před nadcházejícím soubojem o první místo s celkem Podbořan, na bitvu prvního s druhým se těšíme,“ řekl k jedenácté podzimní výhře , tentokrát 9:0, Jakub Černý, předseda TJ Nové Sedlo.

Důležitou výhru 2:1 s Údlicemi zapsalo Meziboří. „Jsem rád, že se nám doma podařilo urvat tři body, i když teď to tedy bylo s odřenýma ušima. Údlice nebyly vůbec odevzdaným soupeřem, jak by možná mohla říkat tabulka. My zase plánujeme přezimovat co nejblíže vrcholu a zatím se nám to daří,“ hodnotil duel kanonýr domácích Vojtěch Nesper. „Z naší strany to bylo smolné utkání. Některé dobré šance jsme měli, ale domácí byli o kousíček lepší. Navíc nás podržel v některých jejich šancích brankář. Ale stejně si trošku myslím, že na remízu jsme tady měli,“ přidal svůj pohled trenér Údlic Milan Kučera.

Meziboří se tak dostalo znovu na kontakt se Strupčicemi, které klesly na třetí příčku po porážce 3:4 s Duchcovem. „Tohle je pro nás jednoznačně ztráta. První poločas ještě ušel a hráli jsme to, co jsme si před střetnutím říkali. Bohužel druhá půlka byl toho opak. Mrzí mě to z hlediska postavení v tabulce,“ láteřil po porážce trenér Strupčic Zdeněk Vostrý.

Na druhé místo poskočily Podbořany, které zdolaly Kopisty 2:0.