Fotbalisté Liběšic ještě nesložili zbraně! „Na jaře budeme ještě zlobit, zkusíme boj o záchranu udělat dramatický,“ vzkázal po výhře 4:3 v Jirkově v podzimní derniéře trenér Marek Čermák.

Fotbalisté Liběšic ilustrační | Foto: SK Roudnice/Ladislav Pokorný

Liběšičtí se mohli spolehnout na služby bývalého vicemistra světa do 20 let Michala Helda, který v roce 2007 s reprezentací do 20 let získal stříbro v Kanadě. „Ještě nebyl úplně zdravotně fit, ale nastoupil a pomohl nám,“ liboval si po dvou trefách odchovance Slavie Čermák. K talentovanému ofenzivnímu hráči se přidali ještě Mikina a Novotný a Liběšice tak díky výhře stáhli svého soupeře na předposledním místě tabulky na dva body.