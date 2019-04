Fotbalisté Bezděkova zdolali doma 3:1 Rovné, Liběšice vyloupily 4:0 Černiv. Oba celky tak získaly na čele I. B třídy skupiny B už pětibodový, respektive šestibodový náskok, neboť České Kopisty opět prohrály.

Liběšičtí se dostali do vedení už v první půli, na potvrzení ale čekali až do 60. minuty. Definitivní razítko na jejich výhru dala poslední desetiminutovka, ve které padly další dvě branky. I v Bezděkově se třásli až do posledních minut, na rychlý gól Hubeného reagoval bleskově Gipfl. Ačkoliv Hlavsa ještě do půle vrátil Bezděkovu vedení, třetí trefa přišla až v 88. minutě.

Na opačném pólu tabulky pomalu napravují nepovedený podzim Libochovice, které zdolaly Litoměřicko C. „Projevuje se návrat Michala Hudika,“ pochvaloval si David Hajný příchod střelce, který obstaral dvě trefy. Jeho celek tak pomalu začíná dýchat na záda Malým Žernosekům, které padly 3:4 v Dušníkách. „Proti Žernosekům se nám tradičně nehraje příliš dobře, ale nakonec jsme se dočkali výhry,“ libovalo si vedení Dušníků.

I. B třída, skupina B, 18. kolo:

Libochovice – Litoměřicko C 3:1 (3:0). Branky: M. Hudik 2 (1 z PK), Tuček (PK) – Pekař. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 2:4. Diváci: 80.

Dušníky – M. Žernoseky 4:3 (3:2). Branky: Pivoňka 2, Šimral, Hlaváček (PK) – Hančl, Spěváček, Toncar. Rozhodčí: Karásková. ŽK: 2:1. ČK: Novotný (D). Diváci: 80.

Osek – Čes. Kopisty 3:2 (1:1). Branky: Štainz 2, Dragoun – Rážek, Horák. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:2. Diváci: 100.

Bezděkov – Rovné 3:1 (2:1). Branky: M. Hlavsa 2, Hubený – Gipfl. Rozhodčí: Dvorský. ŽK: 3:3. Diváci: 140.

Černiv – Liběšice 0:4 (0:1). Branky: Novotný, Svoboda, Held, Vlasák. Rozhodčí: Mudrová. ŽK: 2:2. Diváci: 100.

Černčice – Lukavec 0:4 (0:4). Branky: Havlíček 2, Manda, Pech. Rozhodčí: Průša. ŽK: 1:3. Diváci: 120.