Ani to vás nepřiměje myslet na postup?

Nechceme to tlačit na sílu. Spíš bychom byli rádi, kdyby se to neslo v duchu toho podzimu. Předvádět hezkou hru, užívat si fotbal, pak uvidíme, kam nás to vystřelí a mohli bychom se o tom bavit.

Hned první kolo ukáže, jak na tom jsme, míní kouč, jehož tým hraje o záchranu

Ale přesto, porazil vás jediný protivník…

Jsme nohama na zemi, na jaře budeme hrát s celým čelem tabulky venku, navíc víme, že řada konkurentů posilovala. Bude to náročné jaro, ale my se na něj těšíme a necháme se překvapit, co nám připraví.

Dobrá, mluvil jste o posilách u konkurence. Co posily ve vašem týmu?

Chceme to hrát především s týmem, který si vybojoval postup do I. B třídy, takže to nemáme postavené tak, že bychom vyloženě někoho sháněli. Kdyby se někdo sám ptal, a byl by přínosem, pak bychom nad tím možná uvažovali, ale jinak ne.

Hoznédl z Roudnice: Chceme víc bodů, než na podzim. Pokratice mají Nigerijce

Odchody nejsou také žádné?

Jedinou ztrátou je dlouhodobější zranění Honzy Aubrechta, který je po operaci klíční kosti, jinak ne.

A co příprava? Jak jste s ní spokojený?

Byla náročnější, co se podmínek týče. Počasí bylo všelijaké, to platí i teď, takže využíváme areály jak se dá. Vzhledem k okolnostem jsem ale s tím, co a jak jsme odtrénovali, spokojený.