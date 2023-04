„Zápas se vyvíjel podle našich představ. V první půli jsme hráli rychle nahoru, bohužel jsme neproměňovali šance a dali jsme jen jeden gól. Soupeř hrozil jen z brejků. Po změně stran nás trochu srazila neproměněná penalta, v závěru jsme ale potvrdili výhru druhým gólem. Celkově si myslím, že je vítězství zasloužené, soupeř tentokrát na body neměl,“ řekl trenér Bohušovic Roman Lácha.

Zbytečná ztráta Roudnice. Byl to spíš remízový zápas, smutnil trenér Hoznédl

Jeho tým bodoval v každém ze čtyř jarních zápasů. Dvakrát ovšem jen remizoval. „V obou zápasech jsme byli lepší, mohli jsme mít o dva body víc, ale bojujeme s produktivitou,“ dodal.

HŘIŠTĚ NA RUGBY

Obrat v závěrečné desetiminutovce zvládly Křešice. Ty ve Svádově vedly 1:0, domácí ale dokázali překlopit skóre na svou stranu. Poslední slovo měl ale nakonec přecijen celek z Litoměřicka, jenž díky trefám Piataka a Fausta bere tři body za výhru 3:2.

Rovné otočilo duel proti favoritovi. Předonín dostal 18 branek

"Po našem gólu na 1:0 soupeř otočil skóre, to se ale projevilo na naší hře. Ukázala se naše výborná zimní příprava, soupeře jsme v závěru přehráli díky skvělému fyzickému fondu," pochvaloval si šéf křešické lavičky Jakub Rusý. Ten zároveň zmínil i několik vtipných detailů. "Kluci po zápase říkali, že hřiště připomínalo spíše povrch pro rugby, to se zde ale hraje," culil se díky výhře spokojený kouč s odkazem na fakt, že v Olšinkách působí ústečtí Blades, hrající nejvyšší soutěž amerického fotbalu.

"Kluky jsem na pozápasovém tréninku pochválil za bojovnost, místy jsme přecházeli až k systému 3-2-5, což se nám nakonec vyplatilo," dodal.

VÍTĚZNÁ TREFA V NASTAVENÍ

Další tři body si připsaly na čele tabulky se vyhřívající Dušníky. Výhru jim až v nastavení vystřelil Kokeš. Hosté se zlobili, že branka padla po uplynutí signalizovaného času, domácí kouč Petr Lédl zůstal nad věcí.

Štětí zlomil gól v závěru. Ovlivnil to neuznaný gól, smutnil Plíšek

"Vstup do utkání jsme měli stejný, jako v posledních čtyřech zápasech. Velký tlak, z nějž jsme se ale nedokázali dostat do koncovky. A když už ano, tak nedokážeme dát gól. I kvůli tomu jsme v poločase drželi hubené vedení 1:0. Soupeř má z mého pohledu tým skvěle vybavený na brejky, v ofenzivě má hodně rychlostních hráčů, díky čemuž srovnal na 1:1. Koncovka nebyla úplně klidná, co se týče nastavení ale nedokážu říct, jak dlouho se hrálo přes čas. Osobně si myslím, že soupeř také trochu zdržoval a polehával, nicméně tohle je věc rozhodčích a já bych to nerad hodnotil."

PENALTOVÉ DRAMA

Až do penaltového rozstřelu museli fotbalisté roudnické rezervy. Ta vyjela do Malšovic, odkud si přivezla bod za porážku 2:3 na penalty.

"Utkání se hrálo na velmi těžkém terénu, který komplikoval jakoukoliv kombinaci. Chtěli jsme hrát rychle nahoru a hodně zakončovat, což se víceméně dařilo," nastínil trenér Roudnice Bedřich Matoušek.

Do obrany museli hráči z ofenzivy. Chyběli nám vepředu, uznal kouč Knapík

"V zápase jsme dvakrát vedli, škoda, že se nám nikdy nepovedlo odskočit na rozdíl dvou gólů, šance jsme na to měli. Dodatečný bod jsme ztratili v penaltovém rozstřelu, kdy jsme neproměnili čtyři penalty, což jsem snad v životě ještě nezažil," kroutil hlavou. "Před zápasem bych bod bral, teď jsem však trochu zklamaný, že jsme jich neodvezli více."