Byl to jasný zápas. Fotbalisté Podřipanu Rovné B vyhráli v posledním kole III. třídy na…

Vítězství ve skupině A a s tím spojený postup do I.A třídy už mají jistý Bohušovice nad Ohří. Naopak sestup nemine České Kopisty, které stejně uvažovaly o dobrovolném přechodu do okresního přeboru.

Záchranu v I.B třídě si sice zajistily Křešice, přesto budou v další sezoně hrát také okresní soutěž. „Ano, je to tak, bude se v další sezoně přihlašovat okresní přebor,“ oznámil Deníku Marek Faust, pětibrankový střelec z posledního utkání, ve kterém Křešice vyhrály právě v Českých Kopistech 5:3.

„Minulý rok skončili staré vedení a dosadilo se nové. Upřímně? Dohromady jsme to nezvládli. Už teď je jasné, že čtyři hráči budou po sezoně odcházet, včetně mě. Takže je asi lepší jít o soutěž níže, než se trápit v I.B třídě,“ pokračoval.

Faust, který s fotbalem začínal právě v Křešicích, odchází do Litoměřic. „Je k tomu hodně důvodů, v Litoměřicích mám druhý domov,“ dodal Faust.

O záchranu stále hraje Roudnice nad Labem B, která je aktuálně čtrnáctá. Předposlední Chlumec, který má zápas k dobru, na ní ztrácí dva body. „Ještě se nedohrála soutěž, takže se svým způsobem připravujeme na obě varianty. Rozhodně ale neříkáme, že chceme spadnout dobrovolně do okresu. Vyšší soutěž je pro nás stále lákavější,“ zdůraznil Bedřich Matoušek, předseda SK Bezděkov, který se v roce 2021 spojil s Roudnicí a hraje zápasy pod hlavičkou jejího B týmu.

FOTO, VIDEO: Krajské soutěže hrají 30 let. Zmizí teď České Kopisty do okresu?

Fámy také kolovaly o budoucnosti Lukavce. Trenér Jan Šenfeldr je ale důrazně vyvrátil. „Jste asi desátý člověk, co se mě ptá, zda nejdeme sami od sebe zpátky do okresu. Jasně můžu říct, že i v další sezoně budeme hrát krajskou I.B třídu. Ani jsme se nebavili, že by existovala jiná varianta,“ potvrdil Deníku kouč Lukavce.

Ten aktuálně drží sedmé místo, naposledy doma přejel Trmice 6:0. „Výsledek tak trochu neodpovídá. Trmice mají kvalitní kádr a několik šikovných a mladých hráčů. Hlavně první půl hodina byla vyrovnaná, Trmice tam měly dvě stoprocentní šance. Po změně stran jsme do toho více šlápli a paradoxně mohli vyhrát vyšším rozdílem. Naším cílem je udržet aktuálně sedmé místo,“ dodal.

V soutěži by pak měly zůstat Žitenice a Úštěk. Postup z okresního přeboru si zajistilo Litoměřicko B, které bude příští rok hrát nejnižší krajskou soutěž.