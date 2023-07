Krajský přebor

V krajském přeboru bude startovat jen jeden tým z Litoměřicka. Po sestupu Lovosic zůstává jediným mohykánem Litoměřicko.

Došlo k několika dalším změnám. Spekulovalo se, že Krupka své místo prodá, ale nakonec v nejvyšší krajské soutěži zůstává.

To stejné se ale nedá říct o Perštejnu, který dobrovolně sestoupil o dvě patra níže. Důvodem je odliv hráčů a následná nechuť předsedy oddílu Jiřího Čiháka pokračovat v krajském přeboru. I v tomto případě se spekulovalo o prodeji soutěže (do Klášterce), ale ani v tomto případě k němu nedošlo. Místo Perštejna zaplní rezerva Ústí nad Labem, která se už smiřovala se sestupem do I. A třídy.

Z divize spadl Vilémov, v krajském přeboru už neuvidíte Horní Jiřetín a zmiňované Lovosice, mužstva sestupující do I. A třídy. Brná, která minulý ročník vyhrála, nevyužila svého práva hrát vyšší soutěž, fanoušci ji tak uvidí i v nastávající sezoně v krajském přeboru.

Složení krajského přeboru: Baník Most-Souš B, Jílové, Litoměřicko, Slavoj Žatec, FK Ústí n. L. B, Neštěmice, Krupka, Kadaň, Proboštov, Modlany, Brná, Černovice, Ledvice, Vilémov, Oldřichov, Srbice.

Los 1. kola (12. 8.): Černovice - Krupka, Brná - Vilémov, Ledvice - Kadaň, Proboštov - Neštěmice, Žatec - Ústí nad Labem B, Modlany - Srbice, Jílové - Oldřichov, Baník Most-Souš B - Litoměřicko.

Los 2. kola (19. 8.): Krupka - Proboštov, Litoměřicko - Modlany, Kadaň - Jílové, Ústí nad Labem B - Černovice, Neštěmice - Most-Souš B, Vilémov - Srbice, Brná - Ledvice, Oldřichov - Žatec.

I. A třída

V I. A třídě zůstaly z litoměřického okresu Pokratice a Roudnice, navíc z krajského přeboru spadly Lovosice, nahoru naopak z I. B třídy postoupily Dušníky. Ambice dostat se do vyšší soutěže mají určitě Pokratice, kondice lovosického kádru zatím není známá. Na vyšší soutěž myslí i Bílina, Spořice, Pokratice, Šluknov nebo Dobroměřice.

Ve druhé nejvyšší krajské soutěži už nenajdete Modrou, kde dospělý fotbal skončil, a Klášterec, který sestoupil do B třídy. Velký otazník je v současné době nad Roudnicí, kde uvnitř klubu probíhá politický boj. Soutěž ale přihlásila…

Složení I. A třídy: Spořice, Lovosice, Dobroměřice, Junior Děčín, Bílina, Rumburk, Ervěnice-Jirkov, Šluknov, Dušníky, Roudnice n. L., Strupčice, Mojžíř, Horní Jiřetín, Libouchec, Nové Sedlo, Pokratice.

Los 1. kola (12. 8.): Horní Jiřetín - Junior Děčín, Libouchec - Lovosice, Šluknov - Bílina, Rumburk - Strupčice, Spořice - Ervěnice-Jirkov, Nové Sedlo - Dobroměřice, Pokratice - Dušníky, Roudnice - Mojžíř.

Los 2. kola (19. 8.): Junior Děčín - Šluknov, Lovosice - Nové Sedlo, Dušníky - Libouchec, Mojžíř - Spořice, Ervěnice-Jirkov - Horní Jiřetín, Dobroměřice - Roudnice, Strupčice - Bílina, Rumburk - Pokratice.

I. B třídy

Dvě skupiny B tříd hlásí několik nováčků, z teplického a mosteckého okresního přeboru ale neměl nikdo zájem postoupit. Podobná situace byla i v děčínském okresu. Do skupiny A z ústeckého okresu postoupily Sebuzín a Trmice, z chomutovského Černčice a z litoměřického Úštěk, Žitenice a dokonce i Lukavec. Z fotbalové mapy zmizely Dobkovice, kde dospělý fotbal ukončil svou činnost. Do okresů sestupily Česká Kamenice, Střekov a Liběšice. V áčku si čáku na postup budou dělat v Chuderově a Malšovicích, černým koněm by mohly být Křešice. Kdo napodobí Dušníky, které byly první na jaře?

Do skupiny B se dobrovolně o dvě soutěže níže přesunul Perštejn, z chomutovského okresu „přitekly" Rašovice a Březno, z lounského Kryry. Naopak už v ní nefigurují Novosedlice s Ohníčem, které se zřítily do okresního přeboru. Podobný osud potkal i Obrnice, ty ale podobně jako Modrá a Dobkovice svou činnost ukončily. Ambice na nejvyšší příčky bude mít Duchcov, jenž ale zahájí sezonu kvůli rekonstrukci svého hřiště v Lahošti, mezi „hladové" týmy můžeme určitě řadit Chlumčany, Meziboří, Litvínov a pravděpodobně i Lenešice. Připomínáme, že postoupit se v minulém ročníku povedlo Strupčicím.

Složení skupiny A: Velké Březno, Malšovice, Křešice, Chuderov, Trmice, Hostovice, Bohušovice n. O., Černčice, Roudnice n. L. B, Sebuzín, Úštěk, Heřmanov, Chlumec, České Kopisty, Žitenice, Svádov-Olšinky.

Los 1. kola (12. 8.): Chuderov - Sebuzín, Malšovice - Úštěk, Křešice - Roudnice B, Hostovice - Trmice, Chlumec - Žitenice, Heřmanov - Lukavec, Svádov-Olšinky - České Kopisty, Bohušovice - Velké Březno.

Los 2. kola (19. 8.): Žitenice - Svádov-Olšinky, Úštěk - Žitenice, Roudnice B - Chlumec, Sebuzín - Křešice, Lukavec - Chuderov, Trmice - Velké Březno, České Kopisty - Malšovice, Hostovice - Heřmanov.

Složení skupiny B: Perštejn, Chlumčany, Meziboří, Lenešice, Klášterec n. O., Litvínov, Blažim, Duchcov, Málkov, Březno, Louny B, Podbořany, Údlice, Osek, Kryry, Rašovice.

Los 1. kola (12. 8.): Duchcov - Málkov, Louny B - Osek, Litvínov - Chlumčany, Klášterec - Podbořany, Lenešice - Údlice, Blažim - Březno, Perštejn - Rašovice, Meziboří - Kryry.

Los 2. kola (19. 8.): Perštejn - Meziboři, Kryry - Louny B, Podbořany - Litvínov, Březno - Duchcov, Údlice - Klášterec, Chlumčany - Blažim, Osek - Lenešice, Rašovice - Málkov.