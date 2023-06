„Konec sezony, kterou považujeme celkově za povedenou si užíváme, dohráváme ho v klidu. Most se na druhé místo dotahoval, proto jsme rádi, že jsme po zaváhání s Černovicemi zápasy v Neštěmicích a Brné zvládli,“ uvedl srbický trenér Martin Luger, jehož tým sehraje i poslední zápas, už třetí v řadě, venku, v sobotu na hřišti TJ Spartak Perštejn.

„My jsme se na to utkání moc těšili a čekali jsme, že nás prověří kvalitní mančaft. To se také stalo, přesto jsme vedli 2:0. Bohužel po zbytečné chybě jsme inkasovali gól na 1:2 a od toho momentu jsme přestali hrát. Soupeř byl lepší až do doby, kdy otočil na 4:2. Pak se to zase vyrovnalo, ale Srbice byly zkrátka efektivnější,“ řekl sportovní manažer Brná Martin Vrtiška

ROZHODNE BRNÁ

Právě vítěz krajského přeboru má ve svých rukách nyní osud jednoho ze čtveřice Oldřichov, Žatec, Černovice a FK Ústí/Domoušice. Všechny tyto celky jsou na 38 bodech, pokud ovšem Brná, a následně i další v pořadí, odmítnou postup do divize, doprovodí Lovosice a Horní Jiřetín do I. A třídy ještě jeden ze zmíněné party. Žatec a Oldřichov hrají spolu, Černovice hostí Modlany, osud Army je do rukou Brné vložen dvojnásob, neboť Ústí nastoupí právě na půdě šampiona.

NEŠTĚMICKÁ JISTOTA

Mládež třetiligového celku bude čekat druhé „ústecké“ derby v řadě, v tom uplynulém prohrála 1:2 na penalty s Neštěmicemi. Ty tak získaly se 40 body definitivní jistotu, jelikož minimálně jeden z dvojice Oldřichov – Žatec zůstane za nimi.

„Bylo to pro mě hodně zajímavé utkání, jelikož jsem v Ústí strávil dvacet let a třeba osm z těch deseti kluků jsem vedl v mládeži,“ vyjádřil své pohnutky trenér Neštěmic Jan Deutsch. Toho tak při příchodu na stadionu zdravili slovy 'Dobrý den pane trenére' i hráči domácích, což nebývá zvykem. „Samozřejmě jsem chtěl uspět, vyhrát a zajistit klidnou záchranu Neštěmicím, ale cítil jsem v sobě takový trochu rozkol, jelikož ani Ústí na tom není v tabulce nejlépe,“ dodal.

„Domácí na nás vlétli, kdyby to bylo po deseti minutách dva, tři nula, nikdo by nemohl říct ani popel. My jsme vytěžili z minima maximum, pak to bylo takové nahoru dolu. Ve druhé půli jsme udělali zbytečnou chybu, remíza je ale asi zasloužená,“ hodnotil samotné utkání, po kterém ale musel jeho tým čekat na ostatní výsledky. „Sledovali jsme souběžně zápas Oldřichova, pak jsme čekali i na výsledek Žatce. Už hodinu před zápasem jsem se na fotbale v Hostovicích dozvěděl, že do Mostu nepřijedou, takže to ze mě spadlo a ulevilo se mi, že doma s Litoměřicemi už to bude zápas v klidu.“

Neštěmice tak mají o důvod víc k radosti, vzhledem k tomu, že áčku už o nic nepůjde, může investovat síly do zápasu rezervy. „Je to pro ni důležitý zápas, rádi bychom, aby naši mladíci hráli příští rok krajskou soutěž dospělých, tedy I. B třídu. Uvidíme, jak to vyjde," uzavřel Deutsch.

DOPLATILI NA FYZIČKU

Porážku 2:5 na hřišti Černovic muselo zkousnout Litoměřicko. "Měli jsme výborný vstup do zápasu, vedli jsme 1:0 a to nás jakoby ukolébalo. Mysleli jsme si, že to přijde samo, soupeř převzal iniciativu, pomohla mu i naše nedisciplinovanost a červená karta," hodnotil trenér Litoměřicka Štefan Knapík.

Jeho tým sice vedl v poločase 2:1, jenže v deseti mu došly síly. "Sice jsme se snažili bránit a vyrážet do rychlých brejků, ale po dvou brankách, jimiž domácí otočili, jsme otevřeli hru a dostali další dva góly," pokrčil rameny litoměřický kouč.