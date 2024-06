Zdroj: DENÍK/Jaroslav Zeman

Pane trenére, jak tedy hodnotíte právě skončenou sezonu?

Z mého pohledu je to defacto opakující se sezona. Oproti minulé jsme sice získali o jeden bod víc. Závěr se nám nepovedl, mohli jsme být v tabulce ještě výš. Je to průměrná sezona, skončili jsme ale tam, kde jsme chtěli. V závislosti na kádru musíme být nohama na zemi. Můžeme být ale spokojeni.

Hodně mrzí to prohrané finále krajského poháru, viďte?

Určitě. Chtěli jsme to vyhrát a získat trofej. Pak by se sezona hodnotila lépe. Bohužel se to nepovedlo. Nehráli jsme podle našich představ, byla tam nervozita. Podepsala se na tom důležitost zápasu.

Vaší rezervě se podařil postup do I.B třídy. Jak bude vypadat spolupráce v další sezoně?

Ta podpora B týmu byla cílená. Pro postup jsme dělali prakticky všechno. Nyní se bude chtít rezerva v I.B třídě aklimatizovat. Myslím si, že v další sezoně tam bude od A týmu menší podpora. Takže naším cílem je doplnit oba kádry. Už pracujeme na posilách pro oba celky.

Můžete tedy prozradit, jak se bude měnit váš kádr?

David Mrázek bude hrát za Dobříň. Kvůli práci na fotbal neměl moc čas, teď k němu chce zase najít chuť. Asi odejde stoper Aleš Trejbal, který by si chtěl zkusit divizi. Případné posily máme rozjednané.

Vy budete pokračovat v pozici trenéra?

No, doufám (smích). Nevím nic o tom, že by se mělo něco měnit. Ani já nechci nic měnit.

Máte už termín zahájení letní přípravy?

S přípravou na novou sezonu začneme 15. července. Kluci dostanou individuální plán. Nechceme pak v přípravě řešit kondici, ale samotný fotbal.

V další sezoně se krajský přebor promění. Očekáváte, že bude kvalitnější?

Těžko říct, zda kvalitnější. Přebor přišel o Vilémov a Brnou, tedy dva velmi kvalitní týmy. Máme tu pak tři nováčky, z divize navíc spadly Louny, které podle mě budou bojovat o rychlý návrat. My bychom jim v tom rádi překáželi.

Chcete tím říct, že by chtělo Litoměřicko bojovat o postup do divize?

Přiznám se, že to je můj osobní cíl. Prostě hrát co nejvýš a pokusit se o postup. Jestli to bude i klubový cíl, o tom se bude teprve jednat. Bude záležet na tom, koho přivedeme. Ale o ten postup bychom se měli pokusit, všechno ostatní je alibismus.

Co byste chtěl do dalšího ročníku krajského přeboru zlepšit?

Trápily nás dva problémy. Často jsme se spolu bavili o venkovních zápasech. Na konci sezony jsme to sice trochu napravili, přesto to nebylo dobré. Pokud jsme nastoupili na úzkém, malém hřišti, na kterém soupeř zavřel hru, měli jsme problémy. Pak jsme nedokázali najít rovnováhu mezi útočnou a obrannou fází. Když už jsme dokázali dát více branek, tak jsme jich zase více dostali. Když jsme zlepšili defenzivu, tak jsme zase nedávali góly. Myslím si, že nám chybí údernější útočník. Bylo to vidět v posledním zápase, kdy jsme nehráli vůbec špatně. Bohužel to bylo jenom po vápno.

Jak budete trávit pauzu mezi sezonami?

V sobotu jsme uzavřeli s klukama sezonu, pomalu se připravujeme na další. Připravujeme individuální plány, máme už dohodnuté soupeře pro přátelské zápasy. Já se zabořím do fotbalové literatury, abych se zase o něco zlepšil.