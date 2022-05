Jak hodnotíte utkání? Porazit lídra je super pocit. Mnoho lidí to nečekalo, ale my jsme si věřili. Myslím si, že jsme to odmakali, hráli jsme pečlivě dozadu a hlavně jsme proměňovali šance. Dýchali jsme jeden za druhého.

Ve 44. minutě došlo ke střetu Vladimíra Flégra a Lukáše Poura. Hráči Domoušovic se vehementně dožadovali vyloučení litoměřického Flégra, váš pohled na věc?

Myslím si, že to bylo rozhodnuto správně. Oba hráči šli do skluzu, za mě žlutá karta pro Vláďu.

Jak se hraje proti Domoušicím?

Jsou hodně jsou bojovní a siloví.

V minulých šesti zápasech mělo Litoměřicko jen dvě vítězství, proč?

Nemakali jsme, neplnili jsme si věci, které jsme měli a neproměňovali jsme šance. To je celé. Hlavně chyběla týmová spolupráce.

Za poslední čtyři domácí zápasy jste inkasovali deset branek, není to hodně?

Je to hodně, ale když jich dáme víc, tak se nikdo zlobit určitě nebude. V některých zápasech se to bohužel nepovedlo.

Jste kapitán, člen výkonného výboru, lídr týmu a trenér mládeže, je FK Litoměřicko pro vás srdcovou záležitostí?

Stoprocentně, jsem tady od malička. Tento klub si zkrátka získal mojí věrnost.

Jak to zvládáte?

Někdy je to hodně náročné. To, že jsem ve vedení jsem původně neplánoval, ale bylo to potřeba, nechtěli jsme, aby to tady znamenalo konec fotbalu.

Hned jste věděl, že budete i člen výboru a i hráč?

Samozřejmě, vždyť nás bylo málo.

Trénujete mládež…

Hrajeme to o ročník s mladšími fotbalisty, někteří odešli do Bohemky a Slavie, ale teď se to zastavilo, už nám naštěstí neodcházejí. Co se týká mě, tak ta práce mě baví a naplňuje.

Vnímáte třeba tlak ze strany rodičů?

Dřív jsem to vnímal, když mi odcházeli děti, nechali jsme se tlačit do kouta, každý chtěl mít doma Ronalda, ale už si do toho nenecháme tolik kecat.

Vy jste působil v klubu, i v době, kdy FK Litoměřicko hrálo českou fotbalovou ligu. Osobně se netajíte tím, že se vám projekt ČFL nelíbí, přesto jste hrál za B tým…

Ze začátku, trvalo to asi rok, jsem spolu s dřívější partou z divize hrál za B tým krajský přebor. S postupem času nás to ovšem přestalo bavit, protože béčku nevěnoval nikdo pozornost. Pořád jen áčko. I já jsem odešel do Kopist, ale hned, jak byla možnost se vrátit, tak jsem to udělal.

Jste jeden nejstarších hráčů, pomáháte mladým hráčům, kterých je u vás v klubu hodně…

Samozřejmě se snažíme, občas je to složitější. Je to dlouhá cesta.

V klubu je málo zkušenějších hráčů a hodně mladých, jaké to je?

Je to trošku nepoměr, prostě my starší, nemůžeme zatím skončit. Po každém zápase nás bolí úplně všechno. Výhodu vidím v tom, že mladí kluci hrajou dospělý fotbal. Postupem času bychom chtěli pro ně tady vykopat divizi, abychom se na ně mohli chodit koukat.

Nenapadlo vás hrát jeden zápas z A tým a druhý den za B tým?

Napadlo, ale hned jak jsem vstal ráno z gauče, tak jsem si to rozmyslel (smích).

Cíle pro zbytek sezony…

Skončit co nejvýš.

AUTOR: JAKUB VÍTEK