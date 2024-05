Tým z Litoměřicka sebral tři body, výkonem ale vůbec nepřesvědčil. „Těžko jsem to kousal. Začali jsme hodně vlažně, asi jsme si mysleli, že to půjde samo. První poločas byl z naší strany hodně špatný. V kabině jsme pak museli být hlučnější. Po změně stran se začalo více běhat a zvedlo se to. Nakonec jsme to zvládli. Ale ta první půle byla opravdu slabá,“ kroutil hlavou Roman Podrazil, asistent lovosického trenéra Antonína Marčaníka.