Na hřišti byl deset minut, přesto se stal hrdinou. Tomáš Belák (34 let) se v 89…

Hosté z Litoměřicka vedli o pauze 2:1, jenže Jiříkov ve 48. minutě vyrovnal a od 60. do 87. minuty ještě čtyřikrát skóroval. „První poločas jsme možná přílišným respektem neukázali, čeho jsme schopni a prohráli ho. Ale poločas druhý byl v útočné fázi fakt jízda. Celý tým se neskutečně zvedl a řekl bych, že jsme hosty přehráli fotbalově i fyzicky,“ usmál se David Průcha, dvougólový střelec Jiříkova, který také pochválil výkon sudích.

„Chtěl bych vyjádřit respekt k soupeři i rozhodčím. Po delší době jsem hrál krajskou soutěž a fotbalově je to o level lepší, co se týče rozhodčích, tak minimálně o dva,“ dodal Průcha.

To Lukavec zažívá hororový start do sezony. Dva zápasy, dvě porážky, skóre 2:10 a poslední místo v tabulce! „Škoda, že se nehraje 45 minut,“ hořce se usmál Jan Šenfeldr, kouč Jiříkova. „První půle byla z naší strany dobrá, soupeře jsme přehrávali, vyvíjelo se to dobře,“ poznamenal.

Po změně stran ale jeho svěřenci doslova vyhořeli. „Katastrofa, selhání. Nechci kluky potopit, ale naše obrana děravá. Vyrábíme obrovské chyby. Musím pochválit Jiříkov, který nám mohl dát klidně deset branek. Mají tam šikovné kluky. Jasně ukázali, že do I.B třídy patří,“ zdůraznil.

Šenfeldr musí na začátku sezony řešit nepříjemnou výsledkovou krizi. „Trochu mi tam chybí chuť vyhrát. Přijde mi, že jsme si přenesli náladu z jarní části. S klukama jsme si sedli a všechno probrali. Věřím, že teď už doma zabereme. Teď ale nemůžu nikoho chválit, nejradši bych všem přestříhal registračky a vrátil kluky do přípravky,“ uzavřel vše Šenfeldr.