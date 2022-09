Malšovice si smlsly na znovu oslabeném Střekovu 9:4. Domácí vedli už 8:0, v závěru se ke slovu dostali i hosté. „Zasloužená výhra, hlavně první poločas jsme dominovali. Pak jsme to prostřídali a trochu se to zvrhlo. Střídající hráči už neměli prostě takovou kvalitu. Za vstup do soutěže jsme samozřejmě rádi, ale teď nás čeká v Bezděkově utkání proti roudnickému béčku. Tam to bude těžší, máme nějaké absence, tak uvidíme,“ řekl Josef Florián kouč Malšovic.

Právě roudnická rezerva vydřela v poslední minutě alespoň bod za remízu 1:1 v Dušníkách, v penaltovém rozstřelu už ale domácím nestačila, ti tak urvali pátý bod ze šesti možných. „Bod z venku vzhledem k průběhu utkání bereme. Domácí měli po většinu utkání převahu, ale skórovali pouze jednou. My jsme hrozili především ze standardních situací a tu v poslední minutě jsme proměnili. Dušníky mají dobře poskládané mužstvo, snaží se hrát rychlý kombinační fotbal. Myslím, že doma moc ztrácet body nebudou,“ složil poklonu soupeři kouč celku z roudnického předměstí Bedřich Matoušek.

DEMOLICE I V DESETI

Drtivou výhru 7:1 si z Hostovic odvezlo Velké Březno. Mladému celku pod vedením trenéra Karla Moravce nevadil ani fakt, že celý druhý poločas hrál v deseti po vyloučení Javůrka. „Do utkání jsme vstoupili aktivně, zápas se nelišil od toho prvního, ovšem tentokrát jsme i dávali góly. Opět jsme hráli rychlý, běhavý fotbal, byli jsme ale extrémně efektivní,“ pochvaloval si kouč vítězů. Přesto našel ve výkonu svého týmu i mezery. „V závěru první půle jsme měli takovou slabší pasáž, soupeř snížil na 1:3, byli jsme rádi, že jsme nedostali další gól. Pomohla nám přestávka. Po ní jsme chtěli hrát dál naši hru, a i když jsme se nechali zbytečně vyloučit, nezalezli jsme a přidali další čtyři branky.“

Stoprocentní zůstávají také Bohušovice nad Ohří, které tentokrát zdolaly Svádov 4:2. „Soupeř hrál hodně kombinační a rychlostní fotbal, rozhodně to nebylo jednoduché utkání. Rozdíl byl v tom, že my jsme byli góloví,“ řekl trenér Bohušovic Roman Lácha. „V úvodu byli hosté lepší, pak se to ale překlopilo na naší stranu. Důležité u nás je, že se zatím scházíme. Není nás moc, ten kádr je úzký, ale zatím jsme kompletní,“ odhalil hlavní klíč k úspěchům.

Okresní derby viděli fanoušci v Dobkovicích, které ovšem doma nestačily na Českou Kamenice a prohrály 2:3. V tabulce zůstávají na dvou bodech, zatímco Česká Kamenice je stoprocentní.

„Je to zklamání, první poločas byl z naší strany velmi špatný. Dostali jsme zase branku, která by se neztratila v silvestrovských kuriozitách. Celkově jsme dostali hodně laciné branky. Po změně stran jsme zabrali, nepustili hosty prakticky za půlku, ale už jsme dokázali pouze snížit. Je to ztráta, hlavně musíme řešit brankářský post, to nás po odchodu Plačka hodně trápí,“ kroutil hlavou Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme byli jasně lepší, mohli jsme dát i více branek. V tom druhém už byli lepší domácí, naštěstí snížili až v samotném závěru. Za tři body jsme samozřejmě rádi. Naše branky dali mladíci, to jsem rád. Ale u dvou hodně chyboval domácí brankář, doslova nám to daroval,“ přiznal Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

VÝSLEDEK DOBRÝ, ALE TEN VÝKON

Další tým z Děčínska, Heřmanov, zajížděl do Chlumce, odkud si odvezl porážku 3:5. Domácí kouč Miloslav Procházka ale příliš spokojený nebyl. „Výhra je sice hezká, ale naše hra byla strašná. Jsem zklamaný, vůbec jsem nečekal, že bychom mohli mít takové výpadky, jaké jsme předváděli,“ čertil se i přes tříbodový zisk. „Prvních dvacet minut byl z naší strany opravdu válec, pak to však přešlo v trápení. O poločase jsme si v kabině řekli věci, co musíme zlepšit, jenže nastoupíme s úplně jinou hrou a rázem je to 3:3. V závěru se k nám přiklonilo trochu štěstí, proměnili jsme penaltu a v poslední minutě pak výhru pojistili. Oproti Roudnici, kde jsme ale hráli výborný fotbal, byť bez bodů, to byl ale hrozný výkon,“ uzavřel.

„Zase nás bylo sotva jedenáct. Domácí na nás vlítli, byli lepší a vedli o dvě branky. Pak se to zklidnilo, snížili jsme. Jenže přišel od rozhodčího vymyšlený trestný kop a třetí gól domácích. Po změně stran zase domácí začali hodně svižně, ale my to přežili a vyrovnali. Pak jsme mohli klidně rozhodnout, ale Kamil Dančo tam nedal z dvou metrů jasnou tutovku. Pak úřadoval zase rozhodčí, který domácí pískl velmi spornou penaltu. Tu proměnili a bylo hotovo. Začátek nemáme dobrý. Teď hostíme Dušníky, chtělo by to body," má jasno Radek Rojko, hrající trenér Heřmanova.