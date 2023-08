„Pro pětici hráčů šlo o premiéru v I. A třídě, přestup jednoho kluka jsme dotáhli až dvě hodiny před utkáním,“ líčil jeden z trenérského dua Mojžíře Michal Kubec. „I tak jsme se s tím popasovali velmi dobře, kluci zápas neskutečně odmakali. Roudnici jsme nedali nic zadarmo a při troše štěstí jsme mohli i vyhrát,“ dodal.

Velké zklamání se naopak zračilo v hodnocení druhého do trenérské party, Aleše Miltnera. „Soupeř měl sice gólové šance, vyhrál asi zaslouženě, ale o to víc mrzí, že nakonec prohrajeme díky tečované střele v závěru,“ štvalo ho. Přesto nakonec i on pookřál. „Myslím, že na úvod sezony to nebyl špatný fotbal. Kvůli kombinované sestavě jsme to zkoušeli na brejky a jeden vyšel. Škoda, že to už to nevyšlo v dalším případě.“

Nekvalita v obou vápnech rozhodla o vítězi, mrzelo po prohře Knapíka

„Byly to vydřené tři body na poslední chvíli. První poločas byl z naší strany špatný, nebyly tam věci, které nám vycházely v přípravě. Chyběl represink, přepínání, bylo to pomalé. Musíme se naučit hrát do zavřené obrany. Je to o nás. Nikdo nám body nedaruje,“ uvedl domácí trenér Pavel Hoznédl.

HOŘKÉ ZKLAMÁNÍ

Ve znamení dvou trenérských premiér se neslo utkání mezi Libouchcem a Lovosicemi. Na domácí lavičce stál poprvé v soutěžním utkání Vlastimil Jaroš, hosty zase poprvé koučoval Antonín Marčaník starší. Daleko větší důvod ke spokojenosti měl první jmenovaný, jehož tým zdolal odpadlíka z krajského přeboru jasně 4:1.

Do Ústí se vrátí Kušej. Stihne termín na Městském stadionu?

„Před utkáním jsem věřil v dobrý výsledek, teď jsem neskutečně zklamaný,“ kroutil smutně hlavou Marčaníkův asistent Roman Podrazil. „Sám nechápu, co jsme to předvedli za výkon. Je to zkrátka tak, jak jsem říkal před startem sezóny. Musíme se znovu naučit vyhrávat. V přípravě nám to jde a v mistrácích, kdy víme, že musíme, se nám to prostě nedaří,“ bědoval nad zatím nejhorším letošním výkonem. „Prohráli jsme si to sami. Do utkání jsme měli špatný vstup, a už jsme se z toho nevyhrabali,“ přiznal bez vytáček.

To Vlastimil Jaroš byl o poznání spokojenější. „Mně se náš výkon líbil. Byli jsme aktivní směrem dopředu, zodpovědní dozadu. Jsem rád za to, jak k tomu hráči přistoupili i v tom velkém vedru,“ pochvaloval si. Zůstává však nohama na zemi. „Rozhodně to ale nechceme přeceňovat, je to teprve 1. kolo, musíme dál pracovat.“