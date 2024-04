„Chtěl bych kluky pochválit za to, jak si s ním vzadu dokázali poradit. Věděli jsme, že on je jedinou šancí Žitenic, jak nás překonat. Ale měl to hrozně těžké, furt u něj byli dva tři naši. Zvládli to opravdu skvěle," vyzdvihl hrdina víkendu své spoluhráče z defenzivy.

Podle něho vyhrál bohušovický celek zcela zaslouženě, rozhodl hlavně první poločas. „Do ničeho jsme soupeře nepustili, ještě jsme nějaké šance zahodili. Druhou půli jsme ale začali špatně, to nás trápí už od přípravy; první poločas jsme jasně lepší, ale pak to z naší strany není vůbec dobré. Zlom přišel, když jsme dali gól na 4:1, to už se pak jen dohrávalo."

Který gól z pěti vstřelených byl nejhezčí? „Asi ten na 2:0, kdy jsme to pěkně vykombinovali. Vždycky mě potěší hezká branka, nemám rád, když zakončuju do prázdné. Vyhovuje mi hrát proti Žitenicím, protože mají otevřenější obranu."

Jakub Ortbauer má nyní v tabulce střelců 36 branek, žitenický Dominik Dvořák je na 42 zásazích. „Tu tabulku sleduji, lhal bych, kdybych řekl, že ne. První bych samozřejmě chtěl být, ale bude to hrozně těžké. Po podzimu jsme na tom byli stejně, ale hned během prvních dvou kol mi slušně utekl. Důležité je, že sbíráme body jako tým."

Slavoj si už před sezonou vytýčil postup jako cíl, vedení i fotbalisté. Plní ho zatím náramně, jedenáct kol před koncem mají desetibodový náskok. „Náskok to je slušný, ale pořád je ještě těch jedenáct kol do konce. Navíc teď jedeme do Roudnice, kde to nikdy není lehké; poslední tři sezony jsme tam vždy dostali bůra. Pak máme venku Lukavec, Heřmanov, kde to bude taky dost těžké. Hostovice a Chuderov sice doma, ale furt to jsou těžké zápasy."

Kapitán hlavního favorita na postup ale věří, že vše dobře dopadne a v Bohušovicích se v červnu bude slavit postup. „Ještě nás čeká dost práce. Ale věříme si. Pomohlo nám, že vedení přivedlo snad sedm posil. V minulé sezoně jsme skoro za celé jaro nestřídali, ve většině zápasů nám pomáhali lidi z gardy. Oproti tomu je to obrovský posun a na hřišti je to vidět," libuje si Ortbauer.

A jak by současný kádr uspěl v I. A třídě? „Podle mě se bude muset tým o dvě tři jména ještě posílit, aby byl kádr ještě širší. Ale fotbalově máme určitě nejlepší tým, co já tady pamatuji. A to už jsem toho tady zažil dost; když jsem přišel, postupovalo se z okresu až do I. A třídy. Přesto si myslím, že současný kádr je lepší."