Z I. A třídy kdysi zažili sestup až do nejnižší okresní soutěže. Loni si fotbalisté Pokratic vykopali postup zpět do krajských soutěží, nyní jsou v I. B třídě na skvělém 4. místě. To kvituje i předseda klubu David Keltner.

Okresní přebor: Milešov (v modrém) - Pokratice 3:9. Fotbalisté Pokratic ilustrační | Foto: Deník / Radim Tuček

V posledním zápase jste v České Kamenici otočili z 1:3 na 4:3, čím to?

K zápasu jsme jeli v dost zdecimované sestavě, takže tří bodů si nesmírně vážíme. První poločas byl vyrovnaný, jenže domácí dávali šance a my ne. Pak se jim ale zranil jejich nejlepší hráč a druhá půle patřila nám. Mohli jsme dát klidně šest gólů, naštěstí i tři stačily na výhru. Klobouk dolů, jak se kluci v kabině vyhecovali a zvládli to otočit.