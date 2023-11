Chuderov začal parádně, už po necelé minutě díky Tomášovi Řezníčkovi vedl. „To byl skvělý začátek, pak jsme přidali další dvě branky. Určitě nám ten úvod pomohl," kýval Šindelář souhlasně hlavou. „Když dostanete branku hned ve třicáté vteřině, tak se to na vás podepíše, těžko se to pak honí," štval naopak vstup do utkání Svobodu.