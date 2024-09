Tak trochu se celku, který hraje své zápasy u řeky Ohře, pomstil za porážku z posledního finále krajského poháru. Domů si odvezl výhru 2:0, do vedení ho dostal už v 1. minutě Koláček. „Podařilo se nám vstřelil rychlý gól. Paradoxně nás to ale neuklidnilo, naopak jsme nechali hrát Žatec. Bylo to trochu zvláštní, jelikož jsme v minulé sezoně ve vzájemných zápasech diktovali tempo hry. Přiznám se, že to nebyl zase tak dobrý výkon,“ sportovně uznal Štefan Knapík, trenér FK Litoměřicko.