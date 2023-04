Hrdinou zápasu se stal autor hattricku Zbyněk Záveský, jenž skóroval dvakrát ze hry v závěru první půle a sedm minut před koncem z penalty. Lídr tabulky, který dohrával od 85. minuty bez vyloučeného Patrika Tesaře, drží v čele tabulky po 21. kole čtyřbodový náskok nad Ledvicemi, které však mají o dva odehrané zápasy méně.

"Fotbalově se nám nedařilo, o to více si výhry ceníme. Libouchec předvedl velmi dobrý výkon a my nakonec měli i trošku štěstí. Díky bojovnosti a nasazení jsme to uhráli. Klukům děkuji, super, že se do sestavy vrátil Zbyněk Záveský, klobouk dolu před jeho kvalitou a přehledem v zakončení," řekl proboštovský předseda Michal Račuk, jehož tým čeká v sobotu od 15.00 šlágr na hřišti druhých Ledvic: "Není odehraný stejný počet zápasů, ale stejně to bude šlágr kola. Doufám, že ho zvládneme."

"Prohráli jsme, takže nemohu být moc spokojený. Průběh utkání byl jako na houpačce, bohužel v závěru jsme udělali nešťastnou, ale jasnou penaltu, a proto jsme prohráli," líčil kouč hostů Václav Strádal. "Jeli jsme do Proboštova urvat nějaké body, výkonem jsme možná byli o kousek lepší než domácí, ale to může být jen můj subjektivní pocit. Zkrátka jsme nedali o gól víc, a proto se vracíme bez bodu," dodal.

Roudnice n. L. - Ledvice 0:1 (0:0)

Roudničtí fotbalisté podlehli na domácím trávníku, kde se na jaře představili vůbec poprvé, druhému celku tabulky těsně 0:1. Rozhodnutí přišlo v 46. minutě, kdy rozhodl hostující Čermák.

"Nehráli jsme takový fotbal, jaký bychom si představovali. Museli jsme to spíš ubojovat, v závěru to bylo na morál. Domácí hráli dobře, udělali nám to hodně těžké. Naše cíle? Musí se s námi počítat, ale abychom měli tak velké ambice jako vloni Neštěmice, letos Proboštov, to určitě ne. Chceme ale vyhrávat. No a pokud to vyjde, kdo by nechtěl být první?" řekl hostující hrající asistent Tomáš Vlasák.

"Hodnotí se to těžko. Spokojeni bychom byli samozřejmě v případě, že by doma zůstaly tři body, ale v podstatě klukům nemáme dnes moc co vytknout. Zápas odmakali, hráli to, co jsme chtěli, jenže nedali góly, i když šance jsme měli. No a zkušenější soupeř nás pak potrestá. Zaspali jsme na začátku druhé půle a bylo hotovo. Pak jsme sice do Ledvic bušili, jenže marně. Hodně to mrzí," uvedl pro klubový web Daniel Slezák, asistent SK Roudnice.

Šluknov - Bílina 2:1 (0:1), pen.: 4:3

Hosté sehráli dost nešťastný zápas, neboť nedali penaltu, dohrávali bez dvou vyloučených a nakonec nezvládli ani penaltový rozstřel.

"Přijeli jsme v kombinované sestavě, přesto byl náš výkon alespoň v úvodu slušný, nedali jsme penaltu, přesto jsme se dostali do vedení. Postupem času jsme ale polevili a ve druhé půli jsme se dostali pod tlak, z kterého Šluknov vyrovnal. Dohrávaly jsme bez dvou hráčů, kteří byli vyloučení po dvou žlutých kartách, jeden za strčení do protihráče, druhý za nějaký komentář, ale nejednalo se o nic dramatického. Vezeme si bod, mohly být dva. Penaltové rozstřely nám moc nejdou, vyhráli jsme na ně snad jednou… Musíme zápasy dohrávat tak, aby tým uspěl v normální hrací době," řekl předseda bílinského klubu Petr Procházka.

Nové Sedlo - Spořice 0:1 (0:0)

"Zápas byl jasně remízový, škoda, že jsme neudrželi domácí neporazitelnost, na konci jsme ještě trefili tyčku… Prohráli jsme, ale nehroutíme se," uvedl předseda domácích Jakub Černý, jehož tým dál bojuje o udržení: "Věděli jsme, že to budeme mít v pozici nováčka těžké. Teď je dole Klášterec, odstoupila Modrá. Zakročení svazu se nám zdá nešetrné, vydělali na tom kluby, který s ní ztratily. Uvidíme, kolik mužstev bude padat, kdo co přihlásí."

Ervěnice-Jirkov - Mojžíř 1:2 (1:0)

Důležitou výhru v bitvě celků ze spodku tabulky urval Mojžíř, který zvítězil 2:1 v Jirkově. Svěřenci trenéra Michala Kubce zlomili zápas ve svůj prospěch po změně stran, kdy dvěma brankami otočili nepříznivě se vyvíjející skóre. "Minulý týden se nám bohužel zranili hned 4 hráči, takže jsme měli trochu starost se sestavou. Nicméně úvodní jedenáctka měla určitě svojí kvalitu, takže jsme nechtěli nic jiného než vítězství. Což se nám nakonec povedlo a v důležitém záchranářském duelu jsme uspěli," neskrýval radost Kubec. "Do utkání jsme ale vstoupili špatně a hned ve druhé minutě jsme prohrávali. To nás probralo a začali jsme si vytvářet tlak, z čehož vyplynula i šance, po které jasný gól chytil ve vápně domácí stoper rukou. Následovala červená karta a penalta. Tu jsme bohužel neproměnili a to nás utlumilo. Hráli jsme zbrkle, hádali se a chyběl nám pohyb. Soupeř hrozil z brejků a i v deseti byl nebezpečný," popisoval samotný průběh utkání. "O poločase jsme si to vyříkali a do druhé půle jsme vstoupili úplně jinak. Hráli jsme trpělivě, v klidu a dvěma slepenými góly jsme urvali vítězství."