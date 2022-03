O víkendu jste zaznamenal další dvě trefy, podle času slepené góly. Můžete je popsat?

Oba góly byly jako přes kopírák. Hodí se zde parafrázovat Pepíka Hnátka z Okresního přeboru. 'Na žádnej ťukec nemáme, jsme dřeváci, a proto hrajeme na brejky.' Dostal jsem balón za obranu, utekl obráncům, udělal kličku brankáři a skóroval do prázdné branky.

Stojí vás něco vaše branky?

Žádná branka ani hattrick mě nestojí žádné peníze do týmové kasy, ale moje útoky či střely stojí nemalé nervy mé spoluhráče. Ne vždycky totiž skončí gólem (smích).

Gólů máte v letošní sezóně už 34, to je úctyhodný počet. Sledujete, jak se vede Marčaníkovi, na něhož v tabulce střelců ztrácíte jedinou trefu?

Upřímně Tondu Marčaníka nesleduji. Soutěž o krále střelců jde mimo mě. Snažím se svými góly pomoct týmu k zisku bodů. Individuální statistiky mě nezajímají.

Marčaník je hráčem Pokratic, kterých jste vy odchovancem. Co říkáte na jejich suverénní jízdu I. B třídou?

Za Pokratice jsem hrál od svých 7 let, takže mě jejich úspěch těší a přeju jim postup. Vzhledem k výsledkům, kterých dosahují, si ho zaslouží.

Před sezónou posilovaly, nedostal jste i vy nabídku z tohoto klubu?

Nabídku jsem dostal, ale musel jsem ji odmítnout. Samozřejmě by to byl sen vrátit se do svého klubu, vyhrát s nimi soutěž a pomoct jim k postupu do vyšší třídy, ale tak snadné to není. České Kopisty jsou nejen fotbalový tým, ale také skvělá parta lidí, kterou aktuálně nechci opustit.

Branek jste dal za svou kariéru jistě už mraky, je nějaká, která vám vyloženě utkvěla v paměti?

Na jednu vzpomínám rád. Ještě za rezervu Litoměřic jsem dal gól hlavou, na který mi přihrál můj otec. Aby toho nebylo málo, tak druhou asistenci při onom gólu zaznamenal můj bratr. Nebyl to nijak zvlášť důležitý gól. Podle mě jsme vyhráli vysokým rozdílem, ale kdo může říct, že mu na gól asistoval bratr s otcem?

Je ještě jiný speciální moment ve vaší kariéře, který vám utkvěl v paměti?

Každý zápas, kdy se na mě přijde podívat můj děda Jaroslav Suchý, je tak trochu speciální, protože vždy se snažím ukázat v tom nejlepším světle a dědu potěšit.