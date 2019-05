„Zase ta naše bolest v zakončení. Herně jsme určitě nezklamali, ale když nedáme góly, nemůžeme vyhrávat,“ pronesl Podrazil po zápase. Jeho tým přitom nepředvedl špatný výkon, inkasoval sice už v sedmé minutě, pak měl ale několik šancí na srovnání stavu. Místo toho ale přišla 82. minuta a pojišťující branka domácích.

„Tentokrát jsme měli i problém se sestavou, jelo s námi několik hráčů z béčka, ale popasovali se s tím velice dobře. Určitě se ve Vilémově dalo bodovat, o to víc to mrzí,“ smutnil lovosický kouč.

NEJHORŠÍ OFENZIVA

„Tabulka hovoří jasně, ocitli jsme se přesně tam, kde jsme být nechtěli,“ naznačil Podrazil jarní sešup. „Jde jasně vidět, že máme velký problém se střílením branek,“ vypíchl pouhých 35 gólů. Jen předposlední Dobroměřice jsou na tom ještě o gól hůře.

„Jako by to bylo i v hlavách, vedoucí gól soupeře nás rozhodí. Jde znát i to, že nám v zimě odešlo pět hráčů,“ povzdechl si Podrazil. Ten ale přesto věří, že k záchraně stačí jen krůček. „Počítám, že by měly stačit tři body. Snad je urveme co nejdříve, třeba hned příště doma proti Modlanům,“ uzavřel šéf devátého celku tabulky.

Fotbal, krajský přebor, 26. kolo:

Vilémov – Lovosice 2:0 (1:0).

Branky: 7. Malec J., 82. Kučera.

Rozhodčí: Blaschke. ŽK: 4:2. Diváci: 200.

Lovosice: Šafránek – Záruba, Zdvořák, Kočina, Husar (64. Baborák) – Walter D., Walter M., Stejskal, Krejčí (70. Zimák) – Espinosa, Klug