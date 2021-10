Devět zápasů, devět výher. Zastavit Domoušice v krajském přeboru vypadá jako Mission Impossible. O víkendu to zkusila parta rezervy FK Baník Most-Souš. Padla těsně 2:3. „Byl to dneska fofr. Čekal jsem, že budou hrát fotbal, ale hráli dost jednoduše. Překvapilo mne, že jsme na tom byli kondičně lépe. Chvilku trvalo, než jsme se chytli, ale jak dal Víťa (Hankocy) gól, věřil jsem, že to zvládnem. Chyběl Martin Junek s tím přišla z kraje utkání špatná organizace obrany a my inkasovali. Příští týden Srbice. Mají tam sice nějaká zranění, ale umělka je nepříjemná. Měli by jsme to zvládnout,“ komentoval zápas spokojeně trenér vítězů Pavel Schettl.

Další výhru zaznamenala Brná, která tentokrát přetlačila Modrou 2:1. „Bylo to těžké utkání, nehráli jsme tak dobře, jako třeba v Srbicích. Nechyběla nám ale bojovnost a myslím, že výhru jsme si zasloužili. Už za stavu 1:0 jsme tam měli několik šancí či sporných momentů, kdy jsme třeba mohli kopat penaltu, takže podle mě je výsledek spravedlivý,“ řekl trenér Brné Tomáš Heřman.

„Byl to hodně emotivní zápas, asi nejvíce kontroverzní utkání, co jsem v Modré zažil. První poločas jsme domácí nepustili do vyložené šance. Dokonce jsme měli náznaky, ale v koncovce se nám v sezoně zatím moc nedaří. Začátek druhé půle nám nevyšel, domácí šli do vedení. Pak jsme se zvedli a po krásné akci srovnali. Zhruba čtvrt hodiny před koncem přišla šokující situace. Rozhodčí odpískal postavení mimo hru. Vzal jsem míč a chtěl rozehrát. Míč jsem posunul na místo přestupku. Jenže do toho vletěl domácí Králík a v klidu poslal míč do prázdné branky. Rozhodčí? Nic! Žádné vysvětlení, žádný argument. Ani domácí diváci to nechápali. Tohle nás stalo bod,“ řekl brankář Modré Milan Matějka.

Zajímavé měření sil přineslo také utkání mezi Lovosicemi a Litoměřickem. Ačkoliv domácí se topí u dna tabulky, zatímco Litoměřicko okupuje druhou příčku, v derby se rozdíly mažou, což platilo i tentokrát.„V takových zápasech je to obvyklé, vždy to má úplně jiný náboj. Bohužel rozhodla dvacetiminutovka, ve které jsme nebyli koncentrovaní, a dostali všechny tři branky,“ hodnotil lovosický trenér Roman Podrazil. „Nemyslím si, že jsme byli horší, ve druhé půli bych dokonce řekl, že jsme měli více ze hry, ale na to, abychom vyrovnali, jsme si zkrátka vytvořili málo šancí,“ smutnil.

„Obraz hry ale neodpovídal postavení v tabulce, o to víc mě mrzí, že se nám nepodařilo urvat nějaké body, které potřebujeme,“ dodal s ohledem na tabulku, v níž je jeho tým u dna, ačkoliv na devátý Oldřichov ztrácí pouhé tři body.

„Je to hodně našlapané, ale není to první zápas, kde bychom takto zbytečně ztratili. Člověk si pak říká, že mohl být v klidném středu, a místo toho hraje každý zápas o přežití,“ pokrčil rameny.

„Klasické derby, navíc s Lovosicemi jsme po přáteláku a pohárovém zápase hráli v této sezóně už potřetí, takže oba celky se neměly čím překvapit,“ přidal svůj pohled kouč Litoměřicka Štefan Knapík. „Za stavu 3:1 jsme si asi mysleli, že to je hotové, bohužel máme často zápasy, kde místo abychom soupeře dorazili, tak dostaneme gól a zbytečně znervózníme. Povedlo se nám ale vyhrát, jsou to tři body zvenku a v derby, takže já jsem spokojený. Navíc pro mě osobně je to vůbec první výhra z Lovosic,“ pochvaloval si.

Sladký víkend zažili fotbalisté Vilémova, kteří vypráskali 5:1 celek Perštejna.„Perfektní týmový výkon, defenzíva byla po celé utkání zajištěná, důrazná, bezchybná, navíc vše řešila konstruktivně,“ zářil vilémovský kouč Vlastimil Chod a pokračoval:„Ofenzíva byla přímočará, ale také velmi kreativní, branku si připsali po pěkných akcích všichni naši ofenzivní hráči. Velmi nám pomohla rychlá úvodní branka, následně jsme si vytvořili výraznější brankový náskok, který ve druhém poločase ještě navýšili a utkání si řídili k obrazu svému. Další naše brankové příležitosti zůstaly ještě bez efektu. Herní projev jsme měli kvalitní a brankový výsledek byl jednoznačný, z utkání máme dobrý pocit a věříme, že jsme stejně tak potěšili i naše fanoušky.“