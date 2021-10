První místo si udržely venkovní výhrou Strupčice, tři body ztrácejí Nové Sedlo a Meziboří. Desetigólovým představením se blýskl Vroutek, osm branek nastřílely Lenešice.

SKUPINA A:

JUNIOR DĚČÍN – SVÁDOV-OLŠINKY 3:1 (2:0)

Miroslav Tyl, vedoucí FK Junior Děčín: „Měli jsme výborný vstup, byli lepší a Svádov přehrávali. Výsledkem byly dvě branky a nastřelená tyč. Po změně stran ale přišla chyba a hosté snížili. Hosté vycítili šanci a dostali nás pod tlak. Nám docházely síly, obrana musela řešit několik prekérních situací. V poslední minutě proměnil Vicany penaltu a dodal nám klid. Zápas dvou poločasů, přesto si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.“

POKRATICE-LITOMĚŘICE – Č. KAMENICE 6:0 (4:0)

Josef Rákosník, trenér FK Česká Kamenice: „Náš tradiční venkovní zápas. Velký nedostatek hráčů, dokonce jsme asi 15 minut museli, kvůli zranění dvou hráčů, dohrávat v osmi lidech! Navíc jsme si z kraje utkání nechali dát dvě laciné branky, domácí se tak dostali do pohody. My jsme kromě dvou náznaků šancí neměli vůbec nic.“

BOHUŠOVICE N.O. – TJ UNION DĚČÍN 5:0 (1:0)

Pavel Horáček, trenér TJ Union Děčín: „Zase nás bylo málo, dokonce i já jsem se musel převléknout a jít na hřiště. První poločas z naší strany nebyl špatný, ale v tomhle stavu prostě nemáme kvalitu na to, abychom v I.B třídě bodovali.“

CHABAŘOVICE – DOBKOVICE 2:3 (2:1). PEN: 4:5

Zdeněk Štol, trenér SK Dobkovice: „Divný zápas. Nehráli jsme dobře, přizpůsobili jsme se hřišti a hře Chabařovic. Hlavně první poločas byl hodně špatný. Po změně stran se to trochu zlepšilo. Ta remíza je zasloužená, dva body nakonec po tom průběhu a našem výkonu bereme.“

CHLUMEC – KŘEŠICE 2:1 (1:1)

Důležitou výhru si po třech porážkách v řadě připsali také fotbalisté Chlumce. Ti doma udolali Křešice 2:1. Svěřenci trenéra Romana Veselého přestáli úvodní nápor hostů, deset minut před pauzou sami udeřili zásluhou Procházky. Křešicím se ale povedlo ještě do půle srovnat. „Hosté do zápasu vstoupili lépe, všude byli dřív, byli hladovější, rychlejší. Nám se naštěstí povedlo přestát tlak bez inkasované branky, kdy nás několikrát, stejně jako v celém zápase, podržel brankář Tomáš Hubka,“ hodnotil chlumecký lodivod. „Podařilo se nám dokonce dostat do vedení, to jsme ale do pauzy neudrželi, gól na 1:1 jsme si dali prakticky sami,“ glosoval vlastní branku Švandy. „Druhá půle už byla z naší strany lepší, ale i tak bych řekl, že nebezpečnější byly Křešice. Naštěstí Hubka měl opravdu svůj den, nám se ze dvou nebo tří šancí nakonec povedlo vsítit vítěznou branku. Vydřené tři body, ale potřebovali jsme je jako sůl,“ doplnil.

SKUPINA B

FK VROUTEK – TJ BANÍK OSEK 10:3 (6:1)

Čtyři góly domácích dal Daniel Kobera, tři Roman Kurets. „Byl to zvláštní, mimořádný zápas, do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo a dali jsme dali góly. Soupeře bych ale ocenil, že se snažil hrát až do konce,“ uvedl Jiří Balák, předseda vítězného celku.