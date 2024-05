otbalové kluby v Roudnici nad Labem bojují ve svých soutěžích o záchranu. Oba ale v posledním kole zapsaly důležité výhry, které jim dodávají trochu klidu. Ačkoliv není stále nic hotové.

Roudnice nad Labem B (červené dresy) vyhrála v Sebuzíně 5:2. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

A tým Roudnice doma porazil Horní Jiřetín 2:1, v tabulce I.A třídy je třináctý, na poslední duo (Strupčice – Mojžíř) má devítibodový náskok.

„Jednou jsme si důsledně nepohlídali útočníka a inkasovali. Naštěstí se nám podařilo vyrovnat z poslední akce první půle. Ve druhém poločase to byl těžký boj, naštěstí to na konci netradičně pravačkou uklidil do protipohybu Petr Kliment a vyhráli jsme. Soupeř nás trochu překvapil rozestavením, hrál hodně zataženě. Urvali jsme výhru, máme na sestupovou pozici mírný náskok, trochu jsme si tedy oddechli, ale potřebujeme sbírat body stále. Nic není hotové,“ upozornil Lukáš Mück, trenér SK Roudnice nad Labem.

Roudnická rezerva urvala důležitou výhru v Sebuzíně, kde nad nováčkem zvítězila 5:3. Na Ústecku to ale neměla snadné, ale nejen kvůli soupeři. Povrch, na kterém se hrálo, má totiž k ideálu hodně daleko. A možná i ten přispěl k tomu, že už ve druhé minutě se zranil Barcal (koleno), pro kterého musela přijet záchranka.

Hosté vedli 3:0 a 4:1, jenže Sebuzín se nevzdal, čtvrt hodiny před koncem snížil Kolátor na 3:4. Čtyři minuty před koncem ale o třech roudnických bodech rozhodl Vacátko.

