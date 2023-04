„Chtěli jsme potvrdit tři body z Modlan. Víme, že týmy, které jsou v tabulce pod námi, také bodují, takže jsme chtěli vyhrát. Brali jsme to jako povinnost. Hrálo se na malé umělce, to kombinační hře nenahrávalo. Bylo tam plno osobních soubojů, bylo to hodně zhuštěné, nebylo to moc o fotbale. Beru tři body, s hrou jsem tak spokojený nebyl. Vzhledem k tomu, jaký jsme měli tlak ve druhém poločas, je to podle mě vítězství zasloužené,“ prohlásil Ondřej Barilla, kouč Jílového.