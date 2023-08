Lukavec cestoval do Heřmanova, kde si domácí vychutnal 3:1. Čím je překvapil? Především kondicí, když domácí trenér viděl, že hosty je těžké uběhat a unavit.

„Narazili jsme na dobrého soupeře, navíc jsme nehráli moc dobře. Šance byly na obou stranách, Lukavec ale vydržel běhat celý zápas. V zakončení to byla křeč. Třeba Jára Dyrynk se hodně snažil, ale bylo vidět, že to nebylo v takové pohodě. Věřím, že si to sedne a bude to v klidu. Někdy to chtělo míč víc přidržet, někdy zase rychleji dát od nohy. Nepropadáme panice, jedeme dál,“ řekl po porážce hrající trenér Heřmanova Radek Rojko.

„Fyzická kondice je u nás základ. My jsme I. B třídu hráli už před čtyřmi lety a už Olda Němec nám vtloukal do hlavy, že na této úrovni je důležité především běhat. Proto jsme se na to hodně připravovali a fyzická kondice je něco, na čem si zakládáme,“ potvrdil výborný fond svých svěřenců trenér Lukavce Jan Šenfeldr, jenž souhlasil, že rozhodla fyzička.

„Deset minut na úvod jsme byli trochu zaskočení rozdílem, pak jsme začali hrát naši hru. Do druhé půle jsme šli za stavu 1:1 s hlavami nahoře, soupeř postupně odešel fyzicky a nám se podařilo dvěma góly Arpáda Gebura rozhodnout.“

Podobný dojem po sobě zanechal i Úštěk v Malšovicích, ale tam šlo o větší drama, protože hosté slavili těsně 2:1, když jim tři body vystřelil v 60. minutě Rudolf Rešl. „Když to řeknu lidově, tak jsme měli šancí tři p…..! Prostě se nám nedařilo v koncovce, navíc soupeř měl výborného brankáře. Musím uznat, že Úštěk nehrál špatně, ale vytěžil z minima maximum. Možná si kluci v hlavě říkali, že to je nováček a že to bude lehký zápas. Ale rozhodně z toho neděláme tragédii, zápasů je ještě hodně,“ má jasno trenér poražených Josef Florián starší.

„Souhlasím, že nás podržel brankář, zároveň bych vyzdvihl náš týmový výkon. Domácí se i za stavu 1:1 snažili vyhrát a hodně to otevírali, což nás pouštělo do protiútoků,“ řekl hrající předseda hostů Rudolf Rešl.