Letní příprava je hodně krátká, Pokratice jí začaly 9. července. „Trénujeme dvakrát týdně, klasika. Hráli jsme dva přátelské zápasy. S Litvínovem jsme remizovali 3:3, generálku jsme nakonec sehráli proti Neštěmicím B, kdy jsme vyhráli 8:0,“ prozradil Macel.

Hodně zajímavé byly pohyby v hráčském kádru. „Začal bych tím, že jsme zapojili naše nadějné dorostence, kteří vyhráli krajskou soutěž,“ upřesnil. „Do Litoměřicka odešel Víťa Koláček, což je jeden z klíčových hráčů. Ale určitě si to zaslouží. Z Lovosic přišel Martin Suchý, to by měla být adekvátní náhrada za Víťu. S Lovosicemi ještě řešíme Matěja Waltera. To je na dobré cestě,“ konstatoval.

„Jsme malý klub, který nemůže zase tak moc rozhazovat. S kádrem jsme spokojeni. Hlavně chceme dávat šanci dorostencům,“ zdůraznil.

Macela trochu mrzí také jedno zranění, které přišlo právě při přátelském utkání s Litvínovem. „Bohužel tam byly od soupeře hodně ostré zákroky, Litvínov hrál hodně od podlahy. Dokonce jsem přemýšlel o tom, že kluky stáhnu ze hřiště. Každopádně to odnesl zraněním Procházka, který musel do nemocnice. Odnesly to vazy v kotníku a dostal berle,“ kroutil hlavou.

Jak už bylo zmíněno, Pokratice by měly patřit k velkým favoritům na vítězství v soutěži. A případný postup do krajského přeboru. „Nevzdáváme se roli favorita. Vhodně jsme posílili, v mladých máme perspektivu. Nebudeme alibisté, kdybychom vybojovali postup, nebudeme se bránit. Ale netušíme, jaké pohyby jsou v kádrech našich soupeřů. Silné budou Dušníky, výborně vypadá Klášterec, hodně posílil Libouchec. Favoritů bude určitě víc,“ dodal Miloslav Macel.