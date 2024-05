Zdroj: SK Šluknov

„Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, vítězství si nesmírně ceníme, jelikož jsme se Šluknovu v tabulce vzdálili,“ začal s hodnocením Miroslav Macel, trenér Pokratic.

„První poločas byl bláznivý, klidně to mohlo skončit třeba 5:3 pro nás. Ve druhém poločase jsme byli lepší, vítězný gól padl z takové nenápadné akce. V závěru si Šluknov vytvořil tlak, do vápna nám létal jeden míč za druhým. Výhru jsme ale ubránili,“ pokračoval s úsměvem.

„Pro nás to byl velmi důležitý zápas. Konečný výsledek nás samozřejmě mrzí, minimálně na remízu jsme tady měli. Rozhodující gól byl smolný, po centru neudržel brankář Nejedlý míč a domácí ho dorazili do sítě. Sice je ve hře ještě hodně bodů, ale naše ztráta na první čtyřku je moc velká,“ přiznal Ladislav Čurgali, asistent šluknovského trenéra.

Pokratice mají před sebou další dvě obrovské výzvy. V dalším kole nastoupí na půdě třetí Bíliny, o týden později doma hostí druhý Děčín. „To jsou pro nás zápasy pravdy. Jsme rádi, že jsme na špičce tabulky. Když jsem tým po čtvrtém kole přebíral, rozhodně to tak nevypadalo. Pokud bude šance, budeme o druhé místo bojovat až dokonce. Postup? Uvidíme, jak to dopadne. Rozhodně se tomu nebráníme, byla by to pro náš klub historická událost,“ dodal Macel.