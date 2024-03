„Podle mě jsme přijeli do Sedla nepřipravení. Bylo to pro nás neznámé prostředí, dostali jsme nafackováno. Někteří hráči se nevyrovnali s malým hřištěm, nebyli jsme vůbec soubojoví. Bylo to prostě špatné, domácí vyhráli zaslouženě, my jsme nebyli schopni si za celý zápas vytvořit nějakou velkou šanci,“ rezignovaně přiznal Roman Podrazil, asistent trenéra Lovosic.