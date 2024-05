Snaha se Lovosicím nedala upřít, na první tým tabulky to ale vůbec nestačilo. „Dopadlo to asi podle očekávání, neměli jsme o zápase moc velké iluze. Dobroměřice potvrdily, že jsou nejlepším týmem v soutěži. Je to vyspělý mančaft, který by klidně mohl hrát střed krajského přeboru. My jsme pod tlakem dělali školácké chyby, které soupeř trestal. Vyhrál naprosto zaslouženě,“ přiznal Roman Podrazil, asistent lovosického trenéra Antonína Marčaníka.

Lovosice na jaře vybojovaly deset bodů, po zimní přípravě, která se povedla, se přitom cítily velmi dobře. „Měli jsme opravdu dobrou zimní přípravu, trochu jsme měnili to složení týmu. Bohužel se nám zranili oba brankáři, takže nám chytá kluk z dorostu. Tím na něj nechci házet nějakou vinu. Máme hodně zraněných hráčů, kolikrát chybí o osm kluků ze základu. Pytlíkujeme to,“ zakroutil hlavou.

Skvělí Lovci nedali Kopřivnici šanci. K bronzu chybí jeden krůček

Přesto před Dobroměřicemi zvládly Lovosice dva důležité zápasy. Ervěnice doma porazily 8:2, pak přivezli tři body za výhru 2:1 ze hřiště Mojžíře. „Právě utkání s Ervěnicemi bylo vidět, že jsme se mohli opřít o hráče z lavičky. Někteří v základu mohli odehrát tak hodinu, pak už museli střídat. Náš tým má rozhodně navíc, než ukazuje naše postavení v tabulce. Trochu se nám to ale bortí,“ poznamenal.

Lovosice stále nemají jistotu záchrany, přesto jsou velmi blízko. „Jasně, jsme tam namočení. Ale nemáme špatný los. Teď hrajeme doma s posledními Strupčicemi, to je klíčové utkání. Pokud ho zvládneme, bude se nám dýchat daleko lépe,“ dodal Podrazil.