„Největší problém je prostě docházka hráčů. Pěti lidí máme na směnách, dva jsou zranění. Když jsme se sešli, tak bylo vidět, že můžeme hrát s každým. Potrápili jsme i první Bohušovice. Jenže někteří prostě nemají ten správný přístup, zodpovědnost a chuť do fotbalu,“ smutně přiznal René Kutzler, předseda klubu.

Na začátku sezony se na post trenéra vrátil jeho bratr Václav Kutzler. Vydřel pět zápasů. „Věřil jsem, že to klukům pomůže. Ale nakonec jsem sám musel ve čtyřech zápasech nastoupit. Honit se někde s mladýma klukama? To není nic pro mě. Takže jsem bráchovi řekl, že končím,“ sdělil Deníku bývalý dlouholetý kouč Českých Kopist.

„Na papíře máme 23 hráčů. Bohužel, hned první tři kola jsme hráli v jedenácti. Musíme to ještě objíždět, abychom dali dohromady základní sestavu. A to nám tady pomáhají starší páni, jako Podaný, Horák nebo Franta Kubíček. No, pomáhají už deset let. Teď máme doma Lukavec, musíme se ale poradit s klukama, co dál,“ zdůraznil předseda.

René Kutzler ale jasně říká, že nechce, aby fotbal v Českých Kopistech skončil. „Rozhodně to chceme udržet. I kdybychom se zachránili v I.B třídě, tak je možné, že půjdeme dobrovolně do okresu. Já teď ani nevím, jestli někdo nebude chtít zase odejít, otázkou je, zda se třeba s někým nespojit. Máme tady i starší přípravku, fotbal je to hlavní, co se tady u nás děje,“ pokýval hlavou.

Možnosti na případné posily moc velké nejsou. Je to hlavně otázka peněz. „Není to lehké. Město nám dává určité peníze, ale nemůžeme si zase nějak moc vyskakovat. Máme tady menší sponzory, sekačku nám třeba koupil Aleš Cikánek. Ale rozhodně tady nemůžeme platit hráče. Když slyším, jak to funguje jinde, tak mi to hlava nebere,“ konstatoval Kutzler.

Na finančním chodu klubu se tak musí podílet i samotní hráči. „Na zápasy kluci jezdí vlastním autem. O benzin si tiše řeknou jednou, za půl roku. Platit autobus, tak to můžeme zabalit. Občas tady někomu proplatíme kopačky, ale jak jsem řekl, rozhodně nemáme peněz nazbyt,“ připomněl.

Kutzler si ale všímá jiné věci. Podle něj přijde ústup vesnických týmů z krajských soutěží. „Asi před sedmi lety jsme se hádali v Teplicích na krajském rozlosování. Jeden funkcionář mi tam řekl, že v krajských soutěžích jsou vesnické týmy tak trochu nechtěné. Měly by tam údajně hráč finančně zabezpečené týmy, takže prostě větší města. V okrese by nám na druhou stranu nebylo špatně. Co jsem slyšel, tak o tom uvažují i jiné týmy. Rozhodně by se mohl zkvalitnit,“ pohlédl směrem do budoucna.

České Kopisty se v krajských soutěžích pohybují přes 30 let. Vypadá to, že tahle éra se pomalu, ale jistě blíží ke konci. „Všechno záleží na tom, kdo tady bude chtít hrát. Je jasné, že pokud půjdeme do okresu, najdou se kluci, co budou chtít odejít do celku, co bude hrát třeba tu I.B třídu. Uvidíme, co nám zbyde a pak se rozhodne,“ pokrčil rameny.

„Jak už jsem řekl, je to o financích. Vemte si takové natáčení videa. Sežeňte teď někoho, kdo si tam sedne a bude dvě hodiny natáčet. Máme tady restauraci, která je napojená na fotbal. Když se hrálo v sobotu, tak se tady sedělo až do rána. Teď hrajeme v neděli, dáte si jednu limču a jedete domů. To je taky na prd,“ uzavřel vše René Kutzler.