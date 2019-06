Už v pátek večer nastoupili v Žatci fotbalisté Lovosic. „Byla to dohoda obou klubů. Domácí prý měli na sobotu lístky na Kabáty, nám to zase vyhovovalo kvůli dokopné,“ objasnil trenér Lovosic Roman Podrazil. „Kdybychom hráli v sobotu od pěti, přijedeme domů v devět. Takhle jsme si udělali sobotní sportovní odpoledne a večer jsme si mohli užít dokopnou.“

Vzhledem k tomu, že oba celky už byly zachráněné, neviděl v této dohodě problém ani svaz. Právě fakt, že ani jednomu klubu už o nic nešlo, ale výrazně ovlivnil úroveň utkání. „Já jsem chtěl alespoň to sedmé místo, k němuž jsme potřebovali bod, takže jsem trochu zklamaný. Bohužel jsme se nedokázali vyrovnat s tvrdou a agresivní hrou soupeře,“ líčil Podrazil. „Když už jsme se dostávali do tlaku, přišel ostřejší zákrok soupeře a my místo, abychom se soustředili na hru, jsme se začali hádat, což nám vůbec neprospělo.“

Jedinou branku utkání sice daly Lovosice, jenže byl to vlastní gól Zdvořáka ve 14. minutě. Přesto nakonec panuje v Lovosicích spokojenost. „Cílem bylo být do osmého místa, jsme sedmí až devátí, tam je minitabulka vzájemných zápasů, takže jsme to dokázali splnit,“ oddechl si trenér letošního nováčka. „Důležité je, že jsme byli brzo zachránění a že jsme získali zkušenosti do dalšího ročníku. Mrzí mě jen nepovedené jaro,“ uzavřel.

VYHRÁLO JEN ŠTĚTÍ

Prohrála i rezerva Litoměřicka, která nestačila na Kadaň. Hosté vedli už 4:1, domácí ale i díky dvěma gólům Šimkovského snížili na rozdíl jediné branky. I přesto ale v závěrečné dvacetiminutovce vyrovnat nedokázali a špatnou sezonu, v níž skončili poslední, zakončili porážkou.

To Štětí se loučilo vítězně, a hned proti druhému týmu tabulky ze Srbic. Domácí, kteří díky výhře udrželi čtvrtou příčku, sice prohrávali po dvaceti minutách 0:2, Vokoun s Ransdorfem ale srovnali. V šesté minutě nastavení pak vystřelil výhru druhou brankou Vokoun, jenž potrestal z přímého kopu faul Khaura na Fausta. Domácí útočník zápas nedohrál, hostující hráč byl vyloučen.