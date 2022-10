„My si v kabině řekli, co chceme hrát, že to musí lítat po zemi, že musíme využívat rychlé kraje. Sice jsme jeden gól dostali, ale byl z penalty, která ani být neměla. Hlavní byl náš přístup, naše snaha a vůle to otočit,” liboval si Rusý.

FOTO: Vítězná série Chuderova skončila, půlka týmu se na hřišti hádala

Křešický celek těžil z gólové produkce Jiřího Lepiče, který dal dva góly, rozhodující branku přidal ze standardky Václav Kühn. „Vyšla taktika, hlavně je to ale zásluha kluků, kteří makali. Chuderov má dobrý tým, možná by mohl hrát vyšší soutěž. My na něj dokázali vyzrát, bylo to kolektivní dílo,” těšilo kouče Křešic.

Rusý převzal účastníka I. B třídy před novou sezonou. Účast na tréninkových jednotkách prý tenkrát nebyla valná, výrazně se ale zlepšila. „Chodili tak čtyři lidi. S každým jsem si promluvil, řekli jsme si, co a jak dál. Pomohlo to, teď chodí i 15 lidí. Myslím, že výkonnostně půjdeme ještě nahoru. Přejeme si hrát vršek tabulky, kombinačním fotbalem bavit sebe a diváky. Chceme tu být jedna rodina, není to jen o fotbale.”