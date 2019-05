Ve 22. kole fotbalové I. A třídy uspěla 2:1 Roudnice ve šlágru proti Neštěmicím, v nastavení vydřely výhru 4:3 v Libouchci také Křešice. Naopak Bohušovice v trojzápase litoměřických celků s ústeckými jako jediné neuspěly a prohrály v Mojžíři 0:3.

Bohušovicím šlo v Mojžíři o naději na dosažení elitní šestky, která se udrží v soutěži i pro příští rok, jenže po půlhodině hry prohrávaly díky dvěma zásahům Fialy 0:2. V závěru pečetil výhru domácích Schmied a Mojžíř tak v tabulce přeskočil svěřence trenéra Gaubeho.

BLÁZNIVÉ ZÁVĚRY

Až v samotném závěru se rozhodovala přestřelka v Libouchci, odkud nakonec odvezly všechny body Křešice. Hosté za ně vděčí především vynikajícímu Lepičovi, který tři góly dal a na čtvrtý nahrál. „Lepíno je náš klíčový hráč, co na to říct,“ pousmál se po utkání spokojeně předseda křešického oddílu Stanislav Chládek.

Jeho celku se na Libouchec vcelku daří, potvrdil to i tentokrát. Ačkoliv ztratil vedení 3:1, ve čtvrté minutě nastavení mohl slavit vítěznou trefu. „Je to velice cenná výhra,“ pochvaloval si Chládek body od týmu, který se rve o elitní pětku. „Uvidíme, jak dopadne závěr soutěže, soupeři v boji o záchranu mají lehčí los, my děláme fotbal hlavně z lásky,“ uzavřel.

Závěrečné minuty rozhodovaly také v Roudnici, ta nakonec udolala Neštěmice 2:1. Hosté se mohli v případě výhry přiblížit lídrovi z Oldřichova, který prohrál v Chuderově, jenže jako by jim to svázalo nohy v koncovce. V největší příležitosti trefil Čisár tyč, z dorážky mířil mimo. Toho využili domácí, kteří se po pauze dostali do vedení, jenže v 87. minutě srovnal z penalty hostující brankář Čermák.

Stejná příležitost se však naskytla i domácím, míč si postavil Jiří Neuman a odpálil domácí tříbodovou radost. „Věřil jsem si. Počkal jsem si trochu na pohyb brankáře a padlo to tam. Už bylo třeba, abychom zase vyhráli,“ řekl autor vítězné branky.

„Fotbal ke koukání to asi moc nebyl, ale jsme rádi, že jsme konečně zase po delší době bodovali. Neštěmice byly ale oproti podzimu poloviční,“ dodal domácí kouč Jiří Šmidrkal. Roudničtí tak zastavili sérii pěti porážek a vrátili se na třetí místo v tabulce. Bohušovice jsou 12., Křešice osmé.