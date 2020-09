Pokratice a Bohušovice uspěly v sobotních duelech 2. kola I. B třídy fotbalistů. V neděli na ně navázal Bezděkov, Křešicím ani Českým Kopistům se ovšem nevedlo.

„Ten výsledek vypadá jednoznačně, ale bylo to vyrovnané utkání. My jsme zkrátka dokázali dát více branek, než soupeř, což bylo základem našeho úspěchu,“ zhodnotil stroze, avšak výstižně, vedoucí Bezděkova Tomáš Martan výhru 5:2 nad Unionem Děčín. I díky ní se tým z předměstí Roudnice drží jen o skóre za vedoucím Mojžířem. „Popravdě jsme takový úvod nečekali, ale konečně těžíme ze spolupráce, kterou máme na úrovni mládeže s SK Roudnice. Nyní už to začíná přerůstat i do chlapů, tři mladíci ze širšího kádru Roudnice nám nyní vypomáhají, a to bylo hodně znát,“ liboval si.

Skvělé fotbalové představení za sebou mají také Bohušovice nad Ohří. Ty doma tenisovým kanárem vypráskaly Hostovice. „V prvním poločase jsme nehráli moc dobře, mohli jsme zaslouženě prohrávat. Po pauze jsme výkon zlepšili a přidali pět branek. Nemůžu ale říct, že by si soupeř za svou aktivitu alespoň jeden gól nezasloužil,“ hodnotil trenér domácích Roman Lácha.

Pod výhru 6:0 se čtyřmi trefami podepsal Jakub Ortbauer. „Je to rychlostní typ, své přednosti umí využít a navíc má výborné zakončení. Jsme rádi, že ho máme,“ pochvaloval si bohušovický kouč.

Výborný obrat předvedli i fotbalisté Pokratic. Ti doma po 15 minutách ztráceli se Svádovem už 0:2, ještě do poločasu ale dokázali srovnat. Pět minut před koncem pak zasadil soupeři definitivní K. O. Polášek a tři body tak zůstaly na předměstí Litoměřic. S prázdnou naopak odešly Křešice, které ruply 0:2 v České Kamenici, a České Kopisty (0:3 Mojžíř).

I.B třída, skupina A – 2. kolo:

Pokratice– Svádov 3:2

Branky: 30. Bergmann, 41. z pen. Novák, 85. Polášek – 11. Košvica, 16. Vanša

České Kopisty – Mojžíř 0:3

Branky: 15. vl. Plzák, 52. a 73. Fiala

Bezděkov – Union DC 5:2

Branky: 9. Hlavsa, 43. Půčala, 70. Pešek, 73. Půčala, 78. Pešek – 77. z pen. a 80. Očipka

Bohušovice – Hostovice 6:0

Branky: 22. Ortbauer, 62. Dalešický, 66. Ortbauer, 82. Ortbauer, 84. Ortbauer, 89. Buryánek

Česká Kamenice – Křešice 2:0

Branky: 19. Chmelík, 20. Mach