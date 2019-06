Poslední kolo měla na programu I. B třída. Už před ním bylo jasné, že postoupí Liběšice, zachrání se Bezděkov a České Kopisty. Zbytek celků čekal sestup do okresních soutěží.

Nejen záchranu oslavovali v Bezděkově, který zdolal céčko Litoměřicka 4:2 a slávě přihlíželo 150 diváků. „Byla to i neoficiální rozlučka s dvěma našimi hráči, Řezníčkem a Čížkem, takže ve druhé půli byli i střídaní, aby si užili ovace,“ přiblížil vedoucí Bezděkova Tomáš Martan. „Oficiální rozloučení ale proběhne až při prvním podzimní domácím zápase,“ dodal. „V zápase jsme byli lepší, ale bylo to v klidném tempu, oba celky už měly své jisté. My měli za cíl udržet I. B třídu, takže druhé místo je určitě úspěchem. Potřebujeme omladit kádr, takže jsme potřebovali zůstat v kvalitní soutěži, aby k nám mladí hráči šli,“ dodal.

Výhrou se loučily i postupující Liběšice, naopak Libochovice dostaly v Duchcově 11 gólů.

Fotbal, I. B třída, 26. kolo:

České Kopisty – Malé Žernoseky 4:5 PK (2:2). Branky: Rážek 3, V. Kutzler – Spěváček 2, Toncar, Jopa. Rozhodčí: Kloub. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

Duchcov – Libochovice 11:0 (4:0). Branky: Phan Cong 3, Meisner 2, Kubánek 2, Kropáček, Šural, Hájek, Barnat. Rozhodčí: Jirsák. ŽK: 3:1. Diváci: 60.

Lukavec – Liběšice 0:2 (0:1). Branky: Kozel, Novotný. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 1:3. Diváci: 100.

Ohníč – Dušníky 2:1 (1:0). Branky: Zoubek 2 – Matiiek. Rozhodčí: Hanzal. Bez karet. Diváci: 60.

Rovné – Černiv 7:3 (3:1). Branky: Sedláček 4, Cuchý, Ullman, Pištora – Lubas, Netoličný, Uličný. Rozhodčí. Knobloch. ŽK: 2:0. Diváci: 50.

Bezděkov – Litoměřicko C 4:2 (3:2). Branky: Kříž, Hubený, Hlavsa, Valina – Císař, Polášek. Rozhodčí: Lesák. ŽK: 1:2. Diváci: 150.