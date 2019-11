Fotbalisté Liběšic nezvládli závěrečnou desetiminutovku zápasu s Kláštercem nad Ohří. Ve 14. kole I. A třídy doma prohráli 2:4 i přesto, že deset minut před koncem vedli 2:1.

Liběšice (černočervení) - Klášterec n. O., I. A třída 2019/2020 | Foto: Deník / Jan Pechánek

„Těžko se to hodnotí. Z naší strany je to spíše boj, ale ne vždy to stačí. Drželi jsme stav 2:1, pak jsme ale dostali gól z penalty a následně to soupeř otočil,“ pokrčil rameny trenér Liběšic Marek Čermák. „Ztrácíme zápasy v jejich závěru, mnohokrát nám chybí fyzička. Výrazně se nám zhoršila tréninková morálka,“ vypočítal důvody neúspěchů.