Fotbalisté Štětí si připsali další ztrátu. Po výborných výkonech i výsledcích z posledních kol doma nečekaně nestačily na Brnou.

Velký podíl na výsledku měla široká domácí marodka, i hostům ale chybělo pět hráčů základní sestavy. „Do optimální jedenáctky jsme měli daleko, přesto jsme si věřili a chtěli vyhrát,“ líčil domácí manažer Milan Plíšek.

Jeho celek ale inkasoval první gól, krátce na to museli odstoupit další domácí opory, konkrétně Slanička a Belák. Ačkoliv po pauze vyrovnal Ransdorf, o výsledku rozhodla tříminutovka v závěru zápasu. V ní nejprve poslal Brnou zpět do vedení Američan Toutanji, záhy však opět dorovnal zblízka hlavou Faust. „Pak ale nedokážeme odklidit míč z vápna, což nás stálo zápas,“ popsal rozhodující trefu z kopačky Gajdarskiho Plíšek.

„Hosté byli hodně nebezpeční v rychlých útocích a každé naše sebemenší zaváhání rychle trestali. Teď je třeba spočítat zraněné a pokusit se dát dohromady do příštího zápasu v Perštejně,“ uzavřel domácí manažer. Jeho tým zůstává nadále pátý.

LOVOSICE KONEČNĚ SLAVÍ VÝHRU

Tříbodovou radost naopak prožily Lovosice, které mohly slavit teprve druhou jarní výhru, a to mají za sebou už sedm zápasů. V zápase proti Jílovému, které je předposlední, sice domácí vedli v poločase 2:0, v závěrečné desetiminutovce si ale kontaktní brankou hostů situaci ještě zkomplikovali. I přesto už ale hubenou výhru udrželi a získali důležité tři body, jež je udržely na osmé příčce.

To rezerva Litoměřicka doplatila na fakt, že hrála ve stejnou dobu, jako A tým a z Modré, která na jaře šlape, si odvezla šestibrankový příděl.

Hosté dorazili k utkání pouze v jedenácti lidech, přesto se dostali v 17. minutě do vedení po úspěšné penaltě Karvánka. Modrá však ještě do půle srovnala, po změně stran spustila uragán. V 58. minutě proměnil penaltu Fejfar, šest minut na to navýšil na 3:1 Čisár, za dalších pět minut to bylo už 5:1. Skóre uzavřel tři minuty před koncem svou druhou brankou Macko a Litoměřicko tak zůstává jen tři body od poslední příčky.

Fotbal, krajský přebor, 23. kolo:

Štětí - Brná 2:3 (0:1)

Branky: 54. Ransdorf, 79. Faust – 15. Demčenko J., 78. Toutanji, 81. Gajdarski.

Rozhodčí: Kuriljak. ŽK: 5:6. Diváci: 120.

SK Štětí: Kysela – Ransdorf (C), Svoboda, Písař, Slavíček, Podhorský, Vokoun, Faust, Belák (42. Horváth), Slanička (23. Feko), Prieložný.

SK Brná: Páv – Ren, Prousek (C), Pocházka, Stach – Toutanji, Gajdarski (88. Bartoš), Satek – Jelínek, Demčenko J., Betka (71. Demčenko V.).



Modrá/Hrobce - Litoměřicko B 6:1 (1:1)

Branky: 32. a 87. Macko, 58. Fejfar (pen.), 64. Čisár, 65. Ahmed, 69. Stožický - 17. Karvánek (pen.)

Rozhodčí: Nešněra. ŽK: 1:2. Diváci: 60.



Lovosice - Jílové 2:1 (2:0)

Branky: 18. Červenka (vl.), 35. Stejskal - 83. Vosecký.

Rozhodčí: Krutina. ŽK: 5:5. ČK: 0:1 (72. Florián). Diváci: 60.